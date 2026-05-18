El cine español coge protagonismo en el Festival de Cannes con la nominación de dos caras españolas muy reconocidas: Vicky Luengo y Aina Clotet

El cine español triunfa en el Festival de Cannes: las tres películas que compiten por la Palma de Oro

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Vicky Luengo se estrena en el Festival de Cine de Cannes con dos películas en sección oficial, pero otra española sigue siendo el foco en el cine español. Aina Clotet que, con la "ilusión de una niña", es una de las candidatas para ganar la cámara de oro.

La actriz que protagoniza las dos películas seleccionadas en Cannes, 'El Ser querido' y 'Amarga Navidad' ha explicado para el equipo de Informativos Telecinco que está viviendo una experiencia única: "Es alucinante, estoy rodeada de personas a las que admiro mucho", pero la admiración la genera ella, como también provocó que durante siete minutos fuese aplaudida tras contemplar dos de sus grandes proyectos.

Aunque junto a Javier Bardem se ha convertido en un gran icono de la película, 'El Ser Querido' y recibieron el aplauso masivo con un abrazo que marcó un antes y un después en su carrera, mañana pisa la alfombra roja como 'Chica Almodóvar' en la película 'Amarga Navidad': "Si tuviéramos la suerte de que en alguna de las dos películas recibiera algo será precioso para mí, para España y para el cine español, pero prefiero no pensar mucho en eso".

Aina, otra de las nominadas en Cannes

Aina Clotet por su parte compite en la semana de la crítica y opta a la cámara de oro: "Somos solo siete películas en competición en la semana crítica después de que hayan visto mil y pico, a nivel estadístico me parecía imposible de soñar". Su película cuenta la historia de una mujer que después de superar el cáncer de mama exprime la vida".

"Yo no había estado nunca en ningún lugar con tantísima gente, con tantas cosas pasando a la vez". La ilusión de estas dos mujeres españolas es una representación gráfica de que el cine español está triunfando más a nivel internacional con proyectos que suenan en festivales de cine, y más es uno tan importante como el de Cannes.