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Cultura

Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva'

Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva'
Aina Clotet, en el Festival de Cannes. Informativos Telecinco
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La actriz y directora catalana Aina Clotet ha ganado este miércoles el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva', la primera película que dirige y en la que también figura como guionista y productora.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Clotet ha expresado su emoción por haber sido premiada: "Llegar hasta aquí ya era una cosa que nos parecía difícil y que además nos hayan querido premiar es mucho para tu trabajo".

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'Viva' supone el debut de Clotet en el largometraje después de una extensa trayectoria como actriz en cine, televisión y teatro, y se presenta como una tragicomedia contemporánea que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de las relaciones.

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