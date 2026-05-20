Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva'

La actriz y directora catalana Aina Clotet ha ganado este miércoles el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva'

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La actriz y directora catalana Aina Clotet ha ganado este miércoles el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes por 'Viva', la primera película que dirige y en la que también figura como guionista y productora.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Clotet ha expresado su emoción por haber sido premiada: "Llegar hasta aquí ya era una cosa que nos parecía difícil y que además nos hayan querido premiar es mucho para tu trabajo".

'Viva' supone el debut de Clotet en el largometraje después de una extensa trayectoria como actriz en cine, televisión y teatro, y se presenta como una tragicomedia contemporánea que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de las relaciones.