Patty Schemel subasta la prenda asociada a una película de culto que el líder de Nirvana adoraba

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Kurt Cobain convirtió en uniforme generacional todo aquello que parecía desechable. Hizo que fuesen cool las camisas de franela heredadas de un mercadillo, los cardigans gastados con manchas imposibles y las Converse destrozadas de tanto escenario y tanta acera. Pero si hay una imagen que encapsula como ninguna otra la estética y el espíritu de la Generación X, esa es la que le tomó el fotógrafo Anton Corbijn a Nirvana en 1993.

En esa instantánea con el característico blanco y negro granuloso de su autor, Cobain aparecía con sus inconfundibles gafas ovaladas blancas y una camiseta promocional de la película 'Foxes', convirtiéndose sin pretenderlo en manifiesto visual de toda una década. Y precisamente esa camiseta acaba de reaparecer para reactivar la nostalgia de una generación entera.

La prenda ha salido a subasta a través de Julien’s Auctions de la mano de Patty Schemel, batería de Hole, íntima amiga de Cobain y figura clave en el universo alternativo de Seattle de principios de los noventa. Según la carta de autenticidad que acompaña la pieza, fechada el 1 de mayo de 2026, fue el propio Cobain quien se la regaló durante el verano de 1993.

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Schemel recuerda que fue a casa de Kurt y Courtney para recogerla camino a un ensayo de Hole. Mientras esperaba sentada en la cama, Cobain apareció, rebuscó entre un montón de ropa y, sin ceremonias, le tendió la camiseta con una frase tan suya como definitiva: “Deberías quedarte con esta".

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Huele a espíritu adolescente

Lo cierto es que tanto Kurt como Patty compartían una fascinación por las películas de culto adolescente de los 70 y los 80, historias melancólicas de juventud desencajada que parecían hechas para la sensibilidad grunge. Entre ellas estaba 'Foxes', el drama de 1980 protagonizado por una jovencísima Jodie Foster, una de las favoritas de Schemel. Cobain tenía incluso la banda sonora.

Aquella afinidad cinéfila explica por qué, durante la famosa sesión con Corbijn, cuando el estilista desplegó varias camisetas para elegir vestuario, Kurt se inclinó por la azul de 'Foxes' (aunque con el blanco y negro parecía, efectivamente, negra). Después pidió quedársela y poco más tarde se la entregó a Patty.

Fetiches millonarios

Durante más de tres décadas, Schemel la guardó como un pequeño relicario de amistad, lejos del mercado de memorabilia que ha convertido casi cualquier objeto asociado a Cobain en fetiche millonario. Pero ahora la camiseta ha salido a la venta con una estimación inicial de entre 4.000 y 6.000 dólares. Esa cifra ya ha quedado atrás, puesto que la puja ha alcanzado los 8.000 dólares y todo apunta a que seguirá subiendo antes del cierre de la subasta, el 29 de mayo.

Es un dineral, pero tiene su lógica. No se trata solo de algodón envejecido ni de una rareza pop. Es un fragmento tangible de una de las imágenes más reproducidas de Nirvana, una que definió una época y que capturó a la banda en su apogeo comercial, pocos meses antes de que el ídolo acabara con su propia vida.