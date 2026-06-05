Además de cancones míticas, Madonna también interpretó temas de su nuevo álbum

La presentación sorpresa de la artista fue transmitida a través del canal oficial de YouTube de Grindr, la aplicación de citas

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La "Reina del pop", Madonna, sorprendió a sus fans en la ciudad de Nueva York este pasado jueves 4 de junio al ofrecer un concierto gratuito en Times Square. La superestrella de la música apareció en un edificio del famoso destino turístico de la gran manzana para cantar algunos de sus éxitos.

Además de algunas de las canciones míticas interpretadas por la cantante, esta también presentó nuevas canciones de su próximo disco “Confessions On a Dance Floor: Part II”, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

Cientos de seguidores disfrutaron del espectáculo

La presentación sorpresa de la artista fue transmitida a través del canal oficial de YouTube de Grindr, la aplicación de citas. El evento celebró tanto el inicio del mes del orgullo LGBTQ+ como la llegada de su nuevo material discográfico.

La transmisión del concierto comenzó con una sección de preguntas y respuestas pregrabadas con la cantante; una vez terminada esta sección, la cantante apareció en el escenario para cantar frente a cientos de seguidores.

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El concierto abrió con “I Feel So Free”, el primer sencillo de “Confessions on a Dance Floor: Part II”, mientras la artista lucía un conjunto en tonos rosados y plateados. Posteriormente, interpretó canciones como “Bring Your Love” y “Hung Up”, entre otras.

La sorpresiva actuación de Madonna tuvo una duración aproximada de 20 minutos y contó con el acompañamiento de un DJ y un grupo de bailarines.

El próximo 19 de julio, Madonna encabezará el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA junto a Shakira y BTS.