La promotora ha emitido un comunicado este jueves, 4 de junio, anunciando que la artista se ha visto obligada a posponer sus próximos shows

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Rosalía se ha visto obligada a cancelar en último momento sus conciertos previstos para este mismo jueves, 4 de junio, 6 de junio y 8 de junio en Florida debido a una "emergencia familiar". Así lo ha anunciado la promotora que gestiona el tour de la artista, Live Nation, a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos espectáculos en Miami el 4 y 6 de junio y Orlando el 8 de junio. Ella lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", comienza la misiva.

Asimismo, advierten a los fans que, mientras la cantante "explora la reprogramación" del tour, guarden sus entradas hasta nuevo aviso. "Proporcionaremos más información pronto". "Gracias por su paciencia", sentencian.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido y la intérprete de 'Magnolias' no se ha pronunciado. Hasta hace dos días, Rosalía se encontraba en Miami preparando la actuación, tal y como mostró en su perfil de Instagram junto al mensaje: "Miami, I'm back".

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Era en Estados Unidos donde debía retomar su 'Lux Tour', que desde el pasado 5 de mayo llevaba 'paralizado', siendo Londres su última actuación como parte de la gira y que ahora reanudaba en Miami.

De acuerdo al mensaje de la promotora, no será hasta el próximo 11 de junio, en Boston, cuando la compositora catalana vuelva a subirse a los escenarios.

Cabe recordar que ya a finales del pasado mes de marzo tuvo que cancelar en mitad de la actuación su show en Milán por un problema de salud. En concreto, por una intoxicación alimentaria.

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Pidiendo perdón a sus fans al verse obligada a suspender el espectáculo, manifestó, dejando claro que no podía continuar: "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal".