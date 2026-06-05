Entre los conciertos cancelados estuvieron los de Massive Attack, Bad Gyal y Doja Cat

La organización afirmó que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" que los conciertos pudieran celebrarse con seguridad

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El festival barcelonés Primavera Sound tuvo que suspender finalmente las actuaciones del pasado jueves 4 de junio de Massive Attack, Bad Gyal y Doja Cat debido a las "condiciones climatológicas y técnicas".

Las cancelaciones de estos conciertos llegaron después de que los técnicos del festival consideraran que no era seguro llevar a cabo el concierto de la banda inglesa Massive Attack, reprogramado para las 00:30 en uno de los dos escenarios principales.

Otros conciertos cancelados

La organización afirmó que las condiciones meteorológicas hicieron que fuera "imposible" que los conciertos pudieran celebrarse con seguridad, incluyendo también el de Doja Cat, actuación que la propia artista ya había avanzado a través de su perfil de la red social 'X', que no se iba a celebrar.

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Horas antes, las lluvias provocaron también las cancelaciones de Alex G y Mac Demarco, si bien otros artistas sí han podido desarrollar sus conciertos con normalidad.

La programación en el resto de escenarios se desarrollará según los horarios previstos, según el festival, incluyendo actuaciones de 2hollis, Overmono, Fcukers, Six Sex o VVV[Trippin'You].

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Así, pese a la situación meteorológica, el público del Primavera Sound ha podido disfrutar de Geese, Blood Orange, Men I Trust, Oklou, Renaldo & Clara y Aiko el Grupo, entre otros.