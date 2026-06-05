Muere Anthony Head, actor de Buffy Cazavampiros y Ted Lasso, a los 72 años, meses después de hacerlo su mujer

"Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia", han anunciado sus hijas.

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El actor británico Anthony Head , conocido sobre todo por sus papeles en Buffy la cazavampiros y Ted Lasso, ha fallecido a los 72 años, tan solo unos meses después del fallecimiento de su esposa, Sarah Fisher. La noticia fue compartida por sus hijas, las actrices Emily y Daisy Head, informa The Independent.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head», declararon a la agencia de noticias Press Association. "Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

“Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas. Sabemos cuánto lo echarán de menos sus amigos, compañeros y seguidores de los espectáculos en los que participó. Amaba profundamente su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas".

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará en los programas de los que formó parte y en el público que los disfruta. Qué afortunados somos de poder verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no esté con nosotros. Les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”.