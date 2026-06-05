Cave, Dylan, Cohen y más: canciones de la historia del rock que te tocaron el alma con su espiritualidad

Muchos clásicos de la música popular nacieron de preguntas sobre Dios, referencias bíblicas o experiencias de fe muy personales

Discos que fracasaron en su momento y terminaron cambiando la historia del rock

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La multitudinaria visita del Papa a España vuelve a colocar la espiritualidad en el centro de la conversación pública. Sin embargo, más allá de templos, homilías o debates religiosos, existe un territorio donde la influencia de lo sagrado ha sido constante durante décadas: la música popular. Puede parecer paradójico, pero muchas de las canciones que durante décadas han sonado en emisoras generalistas, bodas, conciertos multitudinarios o recopilatorios de éxitos nacieron de las preguntas que sus autores se hicieron sobre Dios, de referencias bíblicas o de experiencias de fe muy personales.

Hablamos de temas que han acompañado viajes en coche, veranos y recuerdos de varias generaciones, convertidos en clásicos universales que millones de personas cantan de memoria sin prestar demasiada atención a lo que realmente cuentan sus letras. Desde las plegarias de George Harrison hasta las reflexiones bíblicas de Leonard Cohen, pasando por las búsquedas espirituales de U2 o las confesiones casi místicas de Nick Cave, el rock ha dialogado con la fe mucho más de lo que suele reconocerse. Quizás porque hay canciones que no exigen creer en Dios para hablarle directamente al corazón de las personas.

George Harrison - 'My Sweet Lord'

Tras la separación emocional y artística de los Beatles, George Harrison emprendió una profunda exploración espiritual que encontró su máxima expresión en 'My Sweet Lord', un éxito global compuesto sin disimulo como una alabanza directa a Dios. Eso sí, a su manera. Es decir, mezclando referencias cristianas ('Aleluya') con mantras de la tradición hindú ('Hare Krishna'). Décadas después sigue sonando como una luminosa pieza de pop-rock, aunque muchos oyentes continúan disfrutándola sin reparar en que es, en esencia, una plegaria convertida en hit.

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Leonard Cohen - 'Hallelujah'

Pocas canciones han sido tan versionadas y reinterpretadas como este tema del bardo canadiense en el que conviven episodios bíblicos, dudas existenciales, deseo, amor, fracaso y redención. El propio título remite a una expresión de alabanza religiosa -en hebreo, “alabado sea el Señor”-, pero la grandeza de Cohen reside en su capacidad para moverse entre lo sagrado y lo profano. Así, entrelaza referencias tomadas directamente de las Escrituras - al rey David o a la caída de Sansón- para hablar de nuestra propia fragilidad y del amor terrenal. Todo ello con el envoltorio de una emotiva balada pop.

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U2 - 'I Still Haven't Found What I'm Looking For'

Bono ha explicado muchas veces que esta canción, uno de los grandes himnos de 'The Joshua Tree', es tanto una declaración de fe como una confesión de insatisfacción espiritual. En lugar de presentar certezas, U2 habla aquí de la búsqueda permanente, de la sensación de seguir caminando incluso después de haber vivido un suceso transformador. Con ecos del góspel, un pulso rítmico prestado del reggae y una letra cargada de imágenes cristianas, su fuerza radica precisamente en esa tensión entre afirmación y duda, una experiencia con la que se pueden identificar creyentes y no creyentes por igual.

Bob Dylan - 'Gotta Serve Somebody'

A finales de los setenta el hombre que dio voz a la lucha los derechos civiles, la paz y el amor libre sorprendió a buena parte de sus seguidores al convertirse al cristianismo evangélico. 'Gotta Serve Somebody' es el clásico por excelencia de este periodo. Su mensaje era directo: independientemente de la posición social, la fama o el poder, todo ser humano termina sirviendo a algo o a alguien. La canción, sobre un sólido ritmo de blues-rock, demostró que Dylan podía hablar de fe y espiritualidad con la misma contundencia con la que antes había cantado sobre política o injusticia social.

Nick Cave - 'Into My Arms'

Aunque Nick Cave nunca ha encajado cómodamente en ninguna etiqueta religiosa, gran parte de su obra está impregnada de imaginería bíblica y reflexiones sobre la trascendencia. 'Into My Arms', quizás su canción más amada, es uno de los ejemplos más bellos. El narrador no cree en milagros ni en un Dios intervencionista, pero aun así reza por la persona amada porque, después de todo, podría estar equivocado. Esa mezcla de escepticismo, anhelo espiritual y profunda humanidad convierte el tema en una de las grandes canciones de amor contemporáneas, con ese estribillo sanador que funciona como una plegaria litúrgica.

The Byrds - 'Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)'

Mucho antes de que las referencias religiosas fueran habituales en el rock, The Byrds llevaron a las listas de éxitos una adaptación casi palabra por palabra del Libro del Eclesiastés. Pete Seeger escribió la música traduciendo los versos sagrados que proclaman que existe un tiempo para cada cosa: para nacer y morir, para llorar y reír, para destruir y construir. En plena década de los sesenta, marcada por tensiones sociales y cambios culturales profundos, aquella versión de la banda californiana conectó con millones de personas y se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación.

Blind Faith - 'Presence of the Lord'

Eric Clapton acababa de superar una oscura etapa de adicciones cuando escribió 'Presence of the Lord', una de las joyas del único álbum del supergrupo Blind Faith. La canción describe la experiencia de sentirse liberado tras encontrar una presencia espiritual capaz de dar sentido a la vida. No hay mucha ambigüedad en una letra abiertamente religiosa y de agradecimiento directo a Dios, pero la intensidad de la interpretación y la elegancia del sonido hicieron que trascendiera cualquier etiqueta confesional para convertirse en una de las composiciones más inspiradas de 'mano lenta'.

The Rolling Stones - 'Sympathy for the Devil'

Como contrapunto a todas estas canciones que miran de una forma u otra a Dios, pocas composiciones han resultado tan provocadoras e influyentes como 'Sympathy for the Devil'. Mick Jagger adopta aquí la voz de Satanás para recorrer algunos de los episodios más oscuros de la historia humana. Pero lejos de ser una celebración vacía del mal, la canción utiliza la figura de diablo como recordatorio de que la crueldad, la violencia y la ambición forman parte de la condición humana. La canción alimentó durante años la fama de los Stones como la banda más peligrosa y transgresora del rock, pero al escucharla hoy nos damos cuenta de que en realidad no habla del demonio, sino de nosotros mismos.