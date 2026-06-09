La obra se estrenará en el Teatro Español de Madrid y estará disponible hasta el 28 de junio

Por qué el teatro vuelve a ser el espectáculo favorito de los españoles: "Es un espacio para entendernos"

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"Qué es ser Berlanga", es la pregunta que hace y que responde su propio nieto Jorge García Berlanga que con su obra de teatro quiere enseñar a todo el público qué hay más allá del genio cinematográfico que representó a España de una manera muy peculiar.

Más allá de las palabras, los personajes o el guiño a la vida de su abuelo, todo lo que aparece en esta obra tiene que ver con la familia Berlanga, incluida la música porque "Carlos Berlanga, el hijo mediano, compuso prácticamente todas las canciones" de sus famosas películas.

La obra se llama 'Crónica de un mal español' y estará disponible en el Teatro Español, en Madrid, del 11 al 18 de junio y seguramente tendrá mucho éxito porque como dice su propio nieto, "España es 'berlanguiana'. "Berlanga no solo recoge lo que retrata su cine sino también una serie de situaciones pintorescas y torpes a veces".

Del guiño al cineasta a la historia de España

Pero con esta obra Jorge no ha querido solo devolver a su abuelo a la vida con este homenaje, sino que ha querido aclarar algunos de los rumores que surgieron de su sonado nombre al ser un histórico director del cine español. Cuenta cada detalle, desde los inicios de su abuelo hasta lo más extravagante: "Yo creo que cuando la censura lo leía se partía de risa".

Jorge García Berlanga cuenta la historia, no solo de su abuelo, sino la historia de España en una obra que superará todas las expectativas porque las películas de Luis García Berlanga no se olvidan, sino que ya forman parte del cine de nuestro país y de la memoria de muchas personas. Sin embargo, la parte emotiva no queda de lado: "Yo tenía una relación con él de abuelo y nieto muy bonita" y es por eso que ha puesto todo su cariño en escribir el guión.