Álex Aragonés 09 OCT 2025 - 04:00h.

La familia acusa a la compañía de "oportunismo sin escrúpulos" para hacer negocio en un momento que puede interferir en la causa judicial

La jueza reabre la causa contra Ana Echaguibel por el asesinato de Helena Jubany: la sospechosa fue investigada hasta 2005

BarcelonaUn musical sobre Helena Jubany ha suscitado la polémica por una obra que la compañía catalana Plataforma Blanc i Negre había creado dedicada a la joven asesinada en 2001 en Sabadell (Barcelona) y que no se llevará a cabo ante la negativa de, teatro El Círcol de Badalona, donde se iba a estrenar el espectáculo el próximo 26 de octubre, al afirmar que desconocían el contenido de la actividad.

"Pese a que en su momento se realizó un alquiler de espacio a una productora, no teníamos conocimiento de la temática del espectáculo ni su contenido", se ha defendido el teatro tras el revuelo causado por una obra que solo se iba a representar un día en El Círcol , y que en la ficha que les facilitó la compañía solo se titulaba 'Me llamo Helena'. en vez de 'Me llamo Helena Jubany (Un musical necesario)'.

Este caso ha causado malestar entre la familia de la mujer asesinada hace más de dos décadas, y con una causa reabierta recientemente contra una de las sospechosas iniciales. En declaraciones a RAC1, el hermano y portavoz de la familia, Joan Jubany, ha dicho que no sabe qué pretende la compañía, "además del oportunismo sin escrúpulos" por usar el nombre de Helena para hacer negocio en un momento en que, además, puede interferir en la causa judicial".

"El 'no' fue rotundo"

Según ha explicado, la compañía contactó a principios de 2024 con los familiares, quienes les pidieron "expresamente" que no hicieran el musical y que, de hacerlo, no usaran el nombre ni la memoria de ella. "El 'no' fue rotundo. Está escrito y documentado", destaca el familiar.

La familia se ha defendido y ha destacado que el director de la compañía y autor de la obra, Marcel Vilarós, contactó con ellos por primera vez a principios de 2022 para plantearles la idea de hacer una obra de teatro sobre ella "sin concretar el contenido".

Dos años más tarde, la familia se reunió con la compañía para conocer el contenido de la obra, pero no se les mostró ningún guión y únicamente se les informó de que sería un musical, por lo que dos días después, manifestaron su disconformidad a través de un mensaje vía WhatsApp.

"Contraproducente" para la investigación

"Hacer un musical o una obra de teatro de Helena donde salen personajes que no sabemos a ciencia cierta qué hicieron, ahora mismo puede ser contraproducente para la investigación y hemos decidido no ser partícipes. Incluso te queremos pedir que mejor que no lo hagáis, al menos hasta que el caso esté resuelto", explicaron al director.

La familia sostiene que a principios de este año se enteró de que la compañía estaba haciendo gestiones para avanzar en la producción de la obra, por lo que el 3 de marzo su abogado, Benet Salellas, le envió un burofax en el que recordaba la solicitud expresa de no realizar la obra.

"Con esta carta reitero lo expuesto por la familia de Helena y os requiero que no realicéis la función 'Em dic Helena Jubany'. En caso de mantener la producción de esta obra, nos veremos en la obligación de interponer acciones legales y de denunciar públicamente el rechazo de la familia a su producción", concluía el escrito.

El 26 de marzo el director de la compañía y autor de la obra confirmó que había recibido el mensaje y dijo que, teniendo en cuenta que habían estado trabajando "durante muchos meses presencialmente con la familia", la noticia les sorprendía un poco y que estaban debatiendo cómo afrontar esta situación.

La familia sostiene que afirmar que trabajaron juntos es falso: "Marcel estuvo meses acosándonos por vía telefónica, pero eso no es trabajar". Una situación en la que afirman que no han sido hasta este martes cuando han descubierto por la prensa la fecha del estreno de la obra.

El teatro se desvincula de la compañía

El teatro ha añadido que la productora "no ofreció la transparencia necesaria", por lo que la sala se desvincula del proyecto, y ha lamentado cualquier daño o malentendido que haya podido causar, especialmente a la familia. El espectáculo no forma parte de la programación oficial del teatro, disponible en su web, por lo que "las entradas no han estado nunca a la venta" desde su plataforma.