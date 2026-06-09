Celia Molina 09 JUN 2026 - 15:51h.

El viernes se estrena la nueva película de Spielberg, 'El Día de la Revelación', donde el director vuelve a hablar de extraterrestres

La mejor película de Steven Spielberg, según él mismo: "Es de la que estoy más orgulloso"

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Este viernes 12 de junio se estrena la nueva película de Steven Spielberg, 'El Día de la Revelación', en la que el legendario director vuelve a abordar uno de sus temas favoritos: la vida extraterrestre. En esta ocasión, el creador de 'E.T' ha filmado una película en torno a la desclasificación de los documentos sobre ovnis en Estados Unidos, un hecho con mucha más repercusión en el cine de lo que lo ha tenido en la realidad, pues Trump ya comenzó este proceso con 161 documentos liberados, que, a día de hoy, pueden ser consultados por la ciudadanía.

En este primer lote publicado, hay registros militares e informes del FBI que muestran imágenes captadas durante las misiones espaciales Apolo de la NASA y cables diplomáticos. Los supuestos avistamientos de ovnis, que demostrarían lo que tanto quiere verificar Spielberg: que no estamos solos en el universo, podrían explicarse, sin embargo, por la presencia de drones, globos, errores en los sensores, fenómenos atmosféricos o tecnología militar secreta.

¿Para qué quiere Spielberg a aficionados del westling?

En la nueva película de Spielberg no queda lugar a duda. Por lo que hemos visto en el tráiler, la protagonista, encarnada por Emily Blunt, es poseída por un ente extraterrestre durante un programa de televisión, por lo que el mundo entero es testigo de cómo comienza a hablar en un extraño lenguaje propio de otra civilización. Y, además de llamar la atención por el regreso de Spielberg a su ficción preferida, esta película también causó impacto por la oferta que se hizo para buscar actores extra en Nueva York.

A principios de enero de 2025, Grant Wilfley Casting publicó que, para el 4 marzo, rodarían escenas en Long Island (Nueva York) de la próxima película de Steven Spielberg y buscaban extras. Los papeles incluían huéspedes de hotel, clientes de cafeterías y conductores con vehículo propio.

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La remuneración era de 216 dólares para los miembros de SAG-AFTRA (8 horas) y de 181,50 dólares para los actores no afiliados al sindicato por 10 horas de trabajo, con una asignación de 37,50 dólares más para aquellos que utilizaran sus propios vehículos en el plató. Los dos únicos requisitos eran ser mayor de 18 años y, extrañamente, poder pasar por aficionados del pressing catch, el estilo de lucha libre que combina el combate con las artes escénicas y acrobacias, sin que sepamos todavía por qué Spielberg quería a gente pro westling en su nueva película.