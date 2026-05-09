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Donal Trump cumple su promesa. El presidente de Estados Unidos ha conseguido desclasificar unas imágenes nunca vistas relacionadas con fenómenos aéreos no identificados. Según el Pentágono, podrían corresponder a ovnis de vida extraterrestre. En 'Visto lo visto' analizamos estas imágenes y lo que ha dicho Trump al respecto.

Si la semana pasada se hacían virales una imágenes de Donald Trump junto un supuesto extraterrestre, creadas con Inteligencia artificial, esta semana el presidente de Estados Unidos ha vuelto a revolucionar las redes tras desclasificar hasta 161 documentos de misteriosos fenómenos aéreos.

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Trump desclasifica hasta 161 documentos de fenómenos aéreos no identificados

Se trata de unas grabaciones que, tal y como asegura el Departamento de Guerra de Estados Unidos se tratan de objetos voladores no identificados que corresponden a casos pasados no resueltos. No obstante, el Pentágono ha aclarado que "no hay pruebas de que estén vinculados a tecnología extraterrestre".

Según Trump, la decisión de desclasificar estos archivos responde al enorme interés que generan este tipo de fenómenos en la población. Además, el presidente de EE.UU. ha prometido trasparencia respecto a este tipo de casos de posibles avistamientos OVNI que hasta ahora permanecían ocultos.

Una revelación que ha puesto al republicano de nuevo en el foco de todas las miradas. A falta de una confirmación oficial sobre la existencia de vida extraterrestre, Donal Trump ha declarado: "Que cada uno crea lo que quiera creer". ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes!