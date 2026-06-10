José Rocamora 10 JUN 2026 - 15:53h.

El primer papa que visitó la Sagrada Familia fue Juan Pablo II, hace 44 años y el templo era muy distinto a lo que es hoy

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Uno de los momentos más esperados de la visita del papa León XIV a España se va a producir este miércoles, cuando el pontífice bendiga la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia tras la misa que se va a celebrar en el templo a las 19:30 horas.

El primer papa que visitó la Sagrada Familia fue Juan Pablo II, que lo hizo hace 44 años. La gran creación de Gaudí estaba entonces muy lejos de como se encuentra hoy.

Fue el 7 de noviembre de 1982 cuando el pontífice visitó el templo en un día lluvioso y la Sagrada Familia todavía no tenía techo. El templo estaba a la intemperie, sin bóvedas ni cubiertas. Desde las cuatro torres de la fachada del Nacimiento, Juan Pablo II se dirigió a los fieles y recorrió ese templo que, por entonces, estaba repleto de andamios.

En el informativo de la noche de este miércoles, se emitirá un especial que coincide con el centenario de la muerte de Gaudí, una oportunidad para recorrer las grandes obras del arquitecto catalán y conocer curiosidades de su obra.