Asun Chamoso 04 ABR 2026 - 20:00h.

En 2025, el templo recibió 4.877.567 visitantes, que dejaron unos ingresos de 134,5 millones de euros

El acuerdo para construir la escalinata de la fachada de la Gloria podría estar próximo

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BarcelonaLa Sagrada Familia continúa creciendo en su construcción y en el número de visitantes e ingresos y también, renovando su logotipo. Unos avances que han presentando en la memoria anual del templo de Gaudí, que ya luce al completo la cruz y el terminal bajo de la torre de Jesucristo.

El Patronato de la Sagrada Familia y el Ayuntamiento de Barcelona podrían estar cerca de cerrar un acuerdo sobre la escalinata de la fachada de la Gloria, que supone una construcción elevada por encima de la calle Mallorca. Una obra que podría afectar a un millar de viviendas. "Las negociaciones están muy avanzadas. Parece que estamos muy cerca de un acuerdo", asegura Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia. También sigue pendiente saber el escultor que recibirá el encargo de la fachada de la Gloria. Sobre la mesa, hay propuestas de Miquel Barceló, Javier Marín y Cristina Iglesias.

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El templo de Gaudí sigue creciendo en visitas. En 2025 se han alcanzado los 4.877.567 visitantes, un dato muy similar al del 2024 (4.833.658), lo que supone una diferencia del 0,91%. Estados Unidos se mantiene como el principal país de afluencia, con un 15,07%, seguido por los visitantes de nacionalidad española (10,82%), China (7,20%), que fueron los que más crecieron con un incremento del 60,75 % con respecto al año anterior, Italia (6,92%), Francia (6,91%), Corea del Sur (4,93 %), Reino Unido (4,52%) y Alemania (4,10%). Los procedentes del resto de Europa, fueron el 15,67 %, y los del resto del mundo, el 23,86 %.

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Unas cifras de visitantes que pueden dispararse esta Semana Santa y con la visita del papa León XIV el 10 de junio para inaugurar la torre de Jesús con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En ese caso, los responsables de la basílica contemplan ampliar el horario de visitas por la tarde.

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Ingresos de las entradas

El ejercicio del 2025 terminó con unos ingresos de 134,5 millones de euros, casi en su totalidad, por la venta de entradas. En cuanto a los gastos, el 51,7 % se destinó a la construcción y el 31,8 % a la gestión del templo. Cabe destacar las aportaciones anuales que se realizan al Fondo Común Diocesano y los pagos pactados con el Ayuntamiento de Barcelona.

La estabilidad económica ha permitido continuar avanzando en la fase decisiva de la construcción, con la finalización del exterior de la torre de Jesús y con la ejecución de una gran parte del tramo del claustro de la calle de Provenza. Además, la capilla de la Asunción ha llegado a los 8 metros de altura de los 30 que tendrá y se está trabajando en la restauración de la torre de Matías.

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Nuevo logotipo

La Sagrada Familia de Barcelona ha actualizado su identidad visual. El nuevo logotipo, que mantiene los colores, pasa de tener las cuatro torres a incorporar en la silueta la torre de Jesucristo, cuyo exterior se finalizó en febrero, culminando la verticalidad del templo y consolidándolo como la iglesia más alta del mundo. Esteve Camps ha afirmado que es "una evolución natural" en coherencia con la historia de la Sagrada Familia, que busca transmitir que el templo sigue avanzando, al igual que su logotipo, respetando el legado de Antoni Gaudí.

Un cambio motivado por la evolución de las obras y el momento constructivo actual. En los últimos quince años, se han producido avances significativos en la construcción: la finalización de las cuatro torres de los Evangelistas, la torre de la Virgen María y, este mes de febrero, la culminación de la verticalidad del conjunto con la finalización del exterior de la torre de Jesucristo.