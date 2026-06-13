La icónica banda de los 80 que odia a Eddie Van Valen: “Arruinó la guitarra en el rock”

Redacción Uppers 13 JUN 2026 - 17:00h.

Los hermanos Reid, de The Jesus and Mary Chain, cargan contra el mayor símbolo del virtuosismo a las seis cuerdas

Ni Hendrix ni Van Valen: el mejor solo de guitarra de la historia, según ‘Rolling Stone’

Compartir







¿Qué hace realmente grande a un guitarrista? ¿Es la capacidad de ejecutar solos imposibles e imaginativos a una velocidad vertiginosa o el talento para transmitir emociones con apenas unas pocas notas? La pregunta sigue tan viva hoy como en los años dorados del rock. Aunque tiene algo de trampa, porque la verdadera magia ocurre simplemente cuando una guitarra consigue conmover, independientemente del número de notas que se toquen por segundo.

El debate lo han vuelto a traer a colación los miembros de una de las bandas más icónicas del rock alternativo de los 80, los hermanos William y Jim Reid, fundadores de The Jesus and Mary Chain, que en una entrevista con Stereogum califican alegremente al desaparecido Eddie Van Halen, uno de los mayores renovadores de las seis cuerdas en la historia, como "uno de los peores guitarristas del mundo".

A ver, no tiene nada de extraño que los gustos de los Reid no se inclinen por el rock clásico o el hard rock, dado que The Jesus and Mary Chain siempre se caracterizaron por crear texturas particulares y estridentes con la guitarra antes que por demostraciones de virtuosismo, pero llama la atención la fuerte aversión que manifiestan hacia el autor de 'Eruption'.

Hacer de la necesidad virtud

Los dos hermanos charlaban en la mentada entrevista sobre música, géneros y, específicamente, sobre su relación con las seis cuerdas. En cierto momento, Jim Reid exponía su punto de vista: “No tener mucho equipo te obliga a ser más ingenioso. Sé tocar la guitarra, pero apenas. Es algo deliberado. Toco la guitarra al nivel que necesito. Y a veces saber demasiado sobre cómo hacer música se interpone, y termina siendo como Eddie Van Halen, ¿entiendes?".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ese momento William Reid intervenía para elevar la apuesta: "Creo que los guitarristas nunca deberían aprender escalas. Creo que los peores guitarristas del mundo, como Eddie Van Halen... No soporto la forma de tocar de Eddie Van Halen".

En opinión de Reid, el pirotécnico guitarrista le hizo un flaco favor a las seis cuerdas durante el final del siglo pasado, especialmente por haber despertado en otros músicos la necesidad de emularle. "Creo que arruinó la guitarra de rock durante los años 80 y 90 porque mucha gente lo copió”, sentenciaba.

No tan rápido

"Y nunca pude conectar con toda esa forma de tocar lo más rápido que puedas y meter tantas notas por segundo como sea posible. Escucho las líneas de bajo de Peter Hook -de Joy Division y New Order- y me parecen mil veces mejores que cualquier cosa que Eddie Van Halen pudiera haber inventado jamás", concluía para justificar su preferencia por las interpretaciones minimalistas.

Durante la entrevista, los Reid también tuvieron tiempo para despotricar una vez más contra la etiqueta shoegaze, subestilo musical en el que se encuadró a The Jesus and Mary Chain junto a grupos como My Bloody Valentine, Slowdive o Ride. "Tengo un problema con eso porque realmente no existe. Fue la invención de algún payaso de NME”, sentenciaba Jim.