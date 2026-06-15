Redacción Uppers 15 JUN 2026 - 10:59h.

El legendario músico comparte una mirada íntima sobre lo que significa alcanzar las ocho décadas de vida en un artículo en 'The New York Times'

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"It's not dark yet, but it's getting there (Aún no está oscuro, pero falta poco)", cantaba un crepuscular Bob Dylan resignado ante lo inevitable del paso del tiempo en 'Not Dark Yet' hace ya casi tres décadas. Una visión agridulce que a sus 85 años no ha cambiado demasiado, como demuestra una reciente reflexión sobre la vejez del Premio Nobel de Literatura en un artículo publicado en 'The New York Times' con motivo del 80 cumpleaños de Donald Trump.

A diferencia de los demás participantes en el artículo de opinión, como Liza Minnelli, Robert De Niro, Art Garfunkel, Dylan no ofreció ningún consejo específico al mandatario estadounidense, sino que prefirió compartir una mirada íntima sobre lo que significa alcanzar una edad avanzada, las contradicciones que implica y cómo eso cambia la percepción de la vida. "Lo mejor de cumplir 80 años es que sobrevives al paso del tiempo. Es liberarte de la mentira de que alguna vez tuviste algo bajo control. Ya no persigues el ritmo. Eres un viejo rey de un país desaparecido. Eres más difícil de programar”, razona el legendario músico.

"A los 80 nada te sorprende"

Por el contrario, lo peor de esta etapa es la desconexión entre el deseo y la capacidad física. "El viejo fuego en tu corazón todavía te dice que hagas esto y aquello, pero tu cuerpo dice que ya lo hicimos. Además, nada te sorprende. Suena a lujo, pero no lo es, y también te has quedado sin ilusiones", subraya el autor de 'Like a Rolling Stone'.

Curiosamente, lo que realmente le genera inquietud no es el peso de sus grandes logros, sino darse cuenta de cuán poco importaban realmente muchas de las cosas que alguna vez consideró fundamentales. "Por fin comprendes algo que podría haberlo cambiado todo en el pasado, si hubiera surgido en un momento en que aún se podía cambiar. Cuando eres joven, crees que el tiempo avanza. A los 80 sabes que no, que se detiene. Somos nosotros quienes avanzamos”, cavila.

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La sabiduría de la vejez

El texto ha acaparado gran atención mediática pues Dylan no suele prodigarse en los medios de comunicación y rara vez participa en debates públicos. En otra entrevista con AARP The Magazine reconocía que "la pasión es cosa de gente joven. Los jóvenes pueden ser apasionados. Los mayores deben ser más sabios. Es decir, si llevas un tiempo en esto, dejas ciertas cosas a los jóvenes y no tratas de actuar como si fueras joven. Podrías lastimarte de verdad”.

Pero independientemente de sus reflexiones sobre la decadencia del cuerpo y la quietud del tiempo, el bardo de Minnesota sigue sin tener planes de jubilación. De hecho, continúa inmerso en su famosa gira 'The Never Ending Tour', que no deja de sumar nuevas fechas. “Estoy aterrado en el escenario. Pero es el único lugar donde soy feliz", esgrimía hace unos años como justificación para no colgar las botas.