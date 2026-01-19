Los 10 mejores compositores de la historia, según 'Rolling Stone'

La emblemática revista clasificó del 1 al 100 a los grandes titanes de la creación musical en el siglo XX

Cuando Paul McCartney volvió a la cumbre por sorpresa después de la separación de los Beatles

Compartir







¿Es posible medir objetivamente algo tan subjetivo como la calidad de una composición musical? ¿Qué métricas habría que tener más en cuenta: la emoción pura, la innovación técnica o el impacto cultural? O por poner un ejemplo concreto, ¿debería pesar más la brillante poesía de Bob Dylan o la genialidad melódica de The Beatles? Es posible que estas preguntas resonaran en las cabezas de los redactores de la emblemática revista 'Rolling Stone' a la hora de dilucidar quién ostenta la corona como mejor compositor de canciones de la historia. Y no contentos con dar respuesta definitiva a cuestión tan compleja, se animaron a clasificar del 1 al 100 a los titanes de la creación musical. Por supuesto, hay mucho de caprichoso en una lista así, pero al menos el top 10 ofrece un diverso catálogo de a autores que moldearon el pop, el rock y el soul del siglo XX.

10 - Stevie Wonder

Al gran Stevie Wonder le perjudica bastante que desde los años 80 su producción haya sido demasiado discontinua y alejada de la calidad que atesoraba en sus mejores tiempos. Porque el prodigio de la Motown construyó en los años 70 algunas de las obras más deslumbrantes, creativas e influyentes de la historia. Desde 'Talking Book' a 'Innervisions', pasando por 'Songs in the Key of Life'. "Combinadas con melodías que pueden ser jubilosas, funk o simplemente hermosas, las canciones de Wonder son tan perdurables que han sido versionadas por todos, desde Sinatra hasta los Backstreet Boys", resume Rolling Stone.

PUEDE INTERESARTE Las cinco veces que Bowie esquivó callejones sin salida vitales y mudó de piel

9 - Joni Mitchell

Su habilidad para fusionar letras poéticas y personales con estructuras musicales complejas, influenciadas por el jazz y la música clásica dio como resultado un sonido personal y pionero en obras tan influyentes como 'Blue'. "Sus retratos líricos del éxtasis y el desamor que acompañaban a una mujer fuerte que ejercía la independencia sexual de las décadas del 60 y 70 ofrecen un recorrido emocional único de aquella época", atestigua la revista.

PUEDE INTERESARTE El álbum de rock más vendido en 2025 tiene 48 años

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

8 - Paul Simon

Solo por los clasicazos atemporales que escribió para Simon & Garfunkel el autor de 'Bridge Over Troubled Water' ya merecería estar en un top-10 de compositores. Pocos han exhibido su capacidad para retratar la condición humana con tanta agudeza y belleza a través de melodías tan perfectas. Pero es que además en su etapa en solitario se convirtió en un pionero en trasplantar ritmos y sonidos globales al pop mainstream, especialmente con un álbum tan fundamental como 'Graceland'.

7 - Carole King y Gerry Goffin

La sociedad Goffin-King fue el combustible del que se alimentó el Brill Building, la maquinaria productora de éxitos pop para múltiples artistas, desde The Shirelles a The Monkees, pasando por Little Eva. Carole aportaba melodías y ganchos irresistibles, mientras que Gerry exploraba la inocencia juvenil con un grado de complejidad inédita en el pop. Pero incluso después de su divorcio ambos mantuvieron su talento intacto. King se consolidó como solista con 'Tapestry' y Goffin siguió escribiendo para otros grandes artistas.

6 - Mick Jagger y Keith Richards

Nadie sabe si realmente Mick y Keith se llevan bien hoy día, o ni siquiera si se llevan más allá de los negocios, pero juntos redefinieron lo que debía ser el rock'n'roll para su generación y todas las que vinieron después. El arsenal de clásicos incontestables que llevan su firma está al alcance de muy pocos. "Mick Jagger y Keith Richards definieron los componentes esenciales de una canción de rock -ironía filosa, un riff inolvidable y un estribillo explosivo- y establecieron un modelo a seguir", destaca la revista.

5 - Smokey Robinson

Para los nacidos en el siglo XXI la inclusión de Smokey Robinson en un top-5 histórico puede parecer una exageración, tal vez porque ignoran que fue el gran poeta del R&B, autor de 'My Girl', 'Tracks of My Tears', 'Shop Around', 'The Tears of a Clown' y tantos otros ejemplos que transformaron la forma del hit popular. "El genio melódico y lírico detrás de los grandes éxitos de Motown es el compositor de R&B más influyente e innovador de todos los tiempos", reivindica 'Rolling Stone'.

4 - Chuck Berry

Todavía hay quien piensa que fue Elvis el que inventó el rock, ignorando que el auténtico padre fundador del género fue Chuck Berry en el momento en el que se le ocurrió fusionar el Rythm & Blues con el country. Sus riffs de guitarra icónicos, sus melodías bailables y sus letras ingeniosas sobre coches, la escuela y la rebeldía adolescente establecieron las bases musicales y temáticas del género, influyendo en todo lo que vino después, desde los Beatles a los Stones pasando por Dylan. "Sus canciones eran concisas y míticas: celebraban libertades típicamente estadounidenses (...) o denunciaban su negación a través de parábolas raciales codificadas", subraya la publicación.

3 - John Lennon

"Hacían cosas que nadie más estaba haciendo", decía Bod Dylan sobre los Beatles, el grupo que redefinió lo que la canción popular podía decir y cómo podía hacerlo. Pero, a diferencia de Jagger/Richards, Lennon y McCartney no aparecen como un binomio indisoluble en la lista de 'Rolling Stone', básicamente porque ambos protagonizaron carreras en solitario también muy estimables. Si John aparece antes en la lista que Paul quizás se deba única y exclusivamente a que su trayectoria se vio tristemente truncada antes de tiempo. "El dominio de John Lennon sobre la composición fue tan absoluto como radicalmente original, algo evidente desde sus primeras colaboraciones con Paul McCartney, que revolucionaron no solo la música, sino también el mundo", atestigua la publicación.

2 - Paul McCartney

McCartney es el más genial creador de melodías de la historia. Uno de los más innovadores y, para colmo, también de los más productivos. Con o sin Lennon, tanto en solitario como con Wings, Macca ha compuesto tantos temas universales de los que trascienden generaciones y géneros que nadie se le acerca ni remotamente. "Sir Paul es el mayor melodista del pop, con un cancionero desbordante que incluye muchas de las canciones más interpretadas y queridas del último medio siglo", agrega la revista.

1 - Bob Dylan

Dylan es el principio del rock como lenguaje capaz de trascender a sus propios límites. Fue él quien elevó la canción popular a nivel literario, introduciendo temas sociales, políticos y existenciales, al mismo tiempo que experimentaba con los géneros, fusionando el folk, el blues, el rock y el pop en estructuras más complejas. "La visión de Dylan sobre la música popular estadounidense fue transformadora. Nadie elevó tanto la vara ni tuvo un impacto mayor", sentencia 'Rolling Stone'. Amén.