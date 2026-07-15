Agencia EFE 15 JUL 2026 - 12:12h.

Desde el mismo balcón de la Casa Consistorial desde el que se lanzó el chupinazo el 6 de julio, Pamplona ha puesto punto final a los Sanfermines de 2026

Ha ocurrido minutos después de que la selección española de fútbol lograra clasificarse para la final del Mundial

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Pamplona se despide de los Sanfermines con el tradicional canto del 'Pobre de mí'. Ha ocurrido a las 12 de la noche desde el mismo balcón de la Casa Consistorial desde el que se lanzó el chupinazo el 6 de julio. La expectación que se vivió hace ocho días se ha transformado en miradas de tristeza y cansancio.

A la plaza ha acudido una multitud de personas que, con velas encendidas en sus manos, miraban al balcón del edificio del Ayuntamiento de Pamplona, minutos después de que la selección española de fútbol lograra clasificarse para la final del Mundial.

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Aunque todas las candidaturas han tenido presencia en los balcones de la Casa Consistorial, han sido Kenia Cordero, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, y Pablo Ganuza, de la Coral Santiago de la Txantrea, segunda y tercera entidades más votadas, las personas encargadas de repetir la tradicional fórmula que pone fin a los Sanfermines 2026.

Ellos han sido los encargados de pronunciar las protocolarias frases, en euskera y castellano: "Pamploneses, pamplonesas, han terminado los Sanfermines de 2026. ¡Vivan los Sanfermines de 2027!".

La cuenta atrás para el 7 de julio de 2027 ya ha comenzado

En ese momento, las miles de personas que estaban en la plaza y en los balcones se han quitado del cuello el pañuelo rojo que han llevado durante todos los Sanfermines, pero que volverán a lucir el próximo 6 de julio de 2027.

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En la Plaza Consistorial se han entonado los cánticos habituales de 'Pobre de mí, Pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín' y de '1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo…', unos cánticos de tristeza y alegría que se alternan en este acto.

También se han lanzado fuegos artificiales desde la Plaza de los Burgos mientras se entonaban esos cánticos. Los Sanfermines 2026 se acaban, pero los mozos ya esperan con ganas las fiestas del próximo año.