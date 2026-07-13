El corredor, un joven de 25 años de Jaén, sufrió un varetazo en el tramo de Labrit y continúa en observación

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Uno de los cuatro heridos en el penúltimo encierro de los Sanfermines 2026, celebrado este lunes, permanece ingresado en el Hospital Universitario de Navarra (HUN), mientras que las otras tres personas trasladadas al centro hospitalario ya han recibido el alta médica. El herido que continúa hospitalizado es A.M.G., un varón de 25 años natural de Alcalá la Real, en Jaén.

Pronóstico reservado por un varetazo en Labrit

Según el parte médico, el joven resultó herido por un varetazo en el tramo de Labrit. Su pronóstico es reservado y permanece ingresado en observación, pendiente de evolución.

Los facultativos han detallado que presenta policontusiones y un varetazo de primer grado con sangre en la zona lumbar. Además, sufre una erosión superficial en la escápula derecha, un leve edema y hematoma en el mediastino anterior y traumatismos en ambas rodillas. Los otros tres corredores trasladados al Hospital Universitario de Navarra tras el encierro ya han sido dados de alta. Se trata de A.R.P., de 32 años y residente en Tauste, en Zaragoza; I.B.R., de 54 años y vecino de Pamplona; y L.P.S., de 21 años y natural de Huarte, en Navarra.

Todos ellos fueron atendidos por lesiones sufridas durante la carrera y pudieron abandonar el hospital tras recibir asistencia médica. Con respecto a los encierros celebrados en jornadas anteriores, tres personas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario de Navarra.

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El balance mejora después de que este domingo recibiera el alta médica R.D.C., de 55 años y vecino de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, que permanecía hospitalizado por las lesiones sufridas en uno de los encierros previos.