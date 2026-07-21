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Los campeones del mundo Gavi y Fabián reciben su peso en tomates en Los Palacios como "prima"

Los campeones del mundo Gavi y Fabián reciben su peso en tomates en Los Palacios como "prima"
Los campeones del mundo han celebrado con sus paisanos la victoria de España en el Mundial. Informativos Telecinco
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El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha recibido este martes a los campeones del mundo con la Selección Española, Fabián Ruíz y Pablo Páez Gavira "Gavi", para celebrar con sus paisanos el logro conseguido en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos y ofrendarles su peso en tomates, como viene siendo habitual en el municipio. En concreto, han sido 68 kilos para Gavi y 84 para Fabián.

Los campeones han llegado a la casa consistorial a las 19,30 horas por la Plaza de Andalucía, acompañados de sus familiares y del también campeón del mundo palaciego, Jesús Navas.

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Seguidamente, tras saludar a la corporación municipal y a los presidentes de cooperativas, firmaron el libro de honores en el Salón de Plenos. Tras ello, sobre las 20,20 se pesará a ambos futbolistas para averiguar los kilos de tomate que se les otorgará a cada uno como "prima" por el triunfo conseguido, conocida en Los Palacios como "bombón colorao".

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Tras la ceremonia oficial con representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol de Los Palacios (La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y Escuela de Fútbol), Gavi y Fabián han visto el modelo del monumento que el Ayuntamiento instalará en la Avenida Juan José Vaquero, como homenaje a los tres campeones palaciegos.

Ambos jugadores se han dirigido a sus vecinos desde el balcón del ayuntamiento, abandonando la sede de la administración local a las 21,30 horas. El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, ha destacado que espera mucha afluencia de público al tratarse de dos jugadores "muy queridos", y que han conseguido elevar la imagen de la localidad a un lugar que "pocas pueden presumir". "Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo".

Además, los dos campos de fútbol de Los Palacios recibirán los nombres de "Fabián Ruíz" y "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", de la misma manera que el Complejo Deportivo Jesús Navas recibió el nombre del exfutbolista sevillista en 2006.

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