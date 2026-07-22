Tras el homenaje en Cibeles, la selección puso el broche a la celebración con una fiesta en una conocida discoteca de Madrid

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La celebración de la selección no terminó en Cibeles, después del baño de masas con miles de aficionados y del recorrido por las calles de Madrid, los campeones todavía tenían energía para una última parada. Cuando se apagaron los focos del homenaje institucional, la fiesta continuó en una conocida discoteca del centro de la capital, donde jugadores y cuerpo técnico pusieron el broche final a una jornada inolvidable.

La agenda de los internacionales había sido intensa desde primera hora, al regreso desde Nueva York, apenas hubo tiempo para descansar. Recepciones, desplazamientos, celebraciones con la afición y, finalmente, una noche de ocio para cerrar unos días de máxima intensidad.

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Ni el jet lag, ni el cansancio acumulado parecieron pasar factura a los futbolistas, que cambiaron el autobús de la celebración por la pista de baile para compartir unas horas de desconexión antes de volver a sus compromisos deportivos. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Borja Iglesias, conocido también por su faceta musical como DJ Panda. El delantero volvió a demostrar su pasión por la música y fue uno de los encargados de poner ritmo a una fiesta en la que no faltaron los bailes, los cánticos y las bromas entre compañeros.

Cucurella volvió a robarse el protagonismo

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran un ambiente distendido y de máxima complicidad entre los jugadores, que aprovecharon la ocasión para celebrar el éxito conseguido. Otro de los nombres propios de la noche fue Marc Cucurella. El lateral volvió a convertirse en uno de los más animados del grupo y no dudó en sumarse al ya popular "Cucu, Cucurella", protagonizando algunos de los momentos más virales de la celebración.

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Su energía volvió a quedar patente, demostrando que el despliegue físico que exhibe sobre el terreno de juego también tiene continuidad cuando llega el momento de festejar.

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La celebración tuvo además un motivo especial. Este miércoles Marc Cucurella cumple años, por lo que la noche sirvió también como antesala de una fecha señalada para el internacional español. Después de un viaje transatlántico, una multitudinaria celebración en Cibeles y varias horas de fiesta en la noche madrileña, la gran incógnita es si todavía le quedarán fuerzas para seguir soplando las velas.