El Boss subió al escenario para interpretar con Bon Jovi 'Who Says You Can’t Go Home' y 'The Promised Land'

Jon Bon Jovi suspende su espectáculo en pleno concierto en Nueva York por problemas de salud: "Tengo que bajar el ritmo"

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Apenas unos días después de verse obligado a interrumpir un concierto por una infección sinusal que afectó a su rendimiento vocal, Jon Bon Jovi regresó al imponente escenario del Madison Square Garden neoyorquino decidido a demostrar que el contratiempo no suponía un paso atrás en la gira que marca su esperado regreso a los directos. Y lo hizo con un aliado de excepción.

Bruce Springsteen apareció por sorpresa en el tramo final del concierto para sellar una de esas imágenes destinadas a ocupar un lugar privilegiado en la historia del rock de Nueva Jersey. Ambos interpretaron junto el tema de Bon Jovi de 2005 'Who Says You Can’t Go Home' y una versión del clásico del Boss 'The Promised Land'.

La expectación en el Madison era enorme. El concierto anterior había terminado de forma abrupta cuando el cantante, visiblemente incómodo, confesó al público que no podía continuar. "Sé que os estoy decepcionando y no es propio de mí hacer eso. Puede que tengamos que parar porque estoy jodidamente dolorido", confesó antes de verse obligado a interrumpir su actuación.

Después se confirmó que sufría una infección sinusal, aunque el episodio despertó inevitablemente el temor de que sus viejos problemas de voz hubieran reaparecido. Esta vez, sin embargo, el desenlace fue muy distinto. Bon Jovi completó un concierto sólido, recorrió buena parte de sus grandes éxitos y dejó el momento más celebrado para el segundo bis.

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Entonces apareció Springsteen, presentado como "el rey del gran estado de Nueva Jersey", para compartir escenario con un viejo amigo y convertir el Madison Square Garden en una celebración del rock nacido a orillas del río Hudson.

Una voz que estuvo al borde del silencio

El regreso tiene un significado especial porque durante los últimos años Jon Bon Jovi llegó a plantearse seriamente que quizá nunca volvería a realizar una gira de gran formato. Los problemas comenzaron a hacerse evidentes mucho antes de la pandemia. Las dificultades para alcanzar determinadas notas y la pérdida de potencia fueron alimentando críticas entre aficionados y especialistas.

En 2022 la situación alcanzó un punto crítico. Los médicos detectaron una atrofia en una de sus cuerdas vocales y el cantante se sometió a una compleja intervención de medialización de las cuerdas vocales, una operación destinada a devolver estabilidad al cierre de la voz.

La recuperación fue mucho más larga de lo esperado. Durante meses trabajó de forma intensiva con especialistas y entrenadores vocales, consciente de que no bastaba con recuperar la capacidad de cantar, sino que necesitaba volver a soportar conciertos de más de dos horas noche tras noche. Él mismo llegó a reconocer que prefería retirarse antes que ofrecer actuaciones por debajo del nivel que siempre había exigido a Bon Jovi.

Precisamente por eso el incidente provocado por la infección sinusal despertó tanta inquietud. Finalmente, el concierto de regreso disipó las dudas. La dolencia era pasajera y no un retroceso en el largo proceso de rehabilitación que ha marcado los últimos cuatro años.

Dos hijos predilectos de Nueva Jersey

La presencia de Bruce Springsteen tampoco fue casual. Aunque sus carreras han seguido caminos diferentes, ambos representan como pocos el orgullo musical de Nueva Jersey.

El autor de 'Born in the USA' ya era una figura consolidada cuando Bon Jovi comenzó a conquistar las listas internacionales en los años 80. Nunca existió una rivalidad pública entre ambos. Al contrario, con el paso de las décadas han construido una relación basada en el respeto mutuo y una profunda identificación con sus raíces.

Los dos crecieron en comunidades obreras del mismo estado, siempre han defendido sus orígenes y han utilizado su enorme popularidad para apoyar causas solidarias. Jon Bon Jovi, a través de la JBJ Soul Foundation y sus restaurantes comunitarios Soul Kitchen, ha impulsado numerosos proyectos contra la pobreza y la exclusión social. Springsteen ha mantenido un compromiso constante con iniciativas benéficas y con distintas causas sociales.

Su amistad también se ha reflejado sobre el escenario. Han compartido actuaciones en distintos conciertos benéficos y homenajes, además de colaborar recientemente en la reedición especial del álbum 'Forever', en la que Springsteen participa como invitado.

No resulta extraño que Bon Jovi recurriera precisamente al Boss para cerrar una noche tan simbólica. Más que un simple invitado, Springsteen representaba el mejor aval posible para certificar que el rock de Nueva Jersey sigue en plena forma.