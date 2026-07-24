El artista se vio obligado a interrumpir su octava actuación en el Madison Square Garden de forma abrupta

Jon Bon Jovi salva la vida a una mujer que iba a saltar de un puente

Compartir







El regreso de Jon Bon Jovi a los escenarios está dejando un sentimiento agridulce. El legendario cantante estadounidense ha vuelto a actuar tras cuatro años alejado de las giras, pero su estado físico y, sobre todo, el delicado proceso de recuperación de su voz, siguen marcando cada una de sus actuaciones.

Ahora, el artista se ha visto obligado a suspender su espectáculo en pleno concierto en el Madison Square Garden de Nueva York y darlo por finalizado antes de tiempo debido a un problema de salud.

Durante el octavo show de su residencia en el emblemático recinto neoyorquino, celebrado este pasado jueves, 23 de julio, el líder de Bon Jovi sorprendió a los miles de asistentes al interrumpirlo de forma abrupta.

El concierto se detuvo tras 90 minutos

Hasta ese momento, la actuación había transcurrido con normalidad. Bon Jovi había interpretado algunos de los grandes clásicos de la banda y, además, había sorprendido al público invitando al escenario a Pat Monahan, vocalista de Train, para cantar junto a él 'Livin' on a Prayer', uno de los momentos más celebrados de la noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, poco después, el cantante tomó el micrófono para dirigirse directamente al público y explicar que no podía continuar.

"No tiréis vuestras entradas. Voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? Conservadlas porque intentaré reprogramar este concierto", aseveraba, explicando que necesitaba detenerse para recuperarse. "Voy a tener que bajar el ritmo durante una noche".

Tal y como informa 'Page Six', el cantante, visiblemente frustrado, espetó: "Lo siento, estoy lastimado y esta noche no voy a poder seguir". El concierto terminó en ese mismo instante, dejando al público entre los aplausos y la preocupación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ante el revuelo, los representantes del artista han indicado al citado medio el motivo de la cancelación: "Jon Bon Jovi habló desde el escenario y les dijo a los fans que había estado luchando contra una infección sinusal, lo que provocó que el concierto terminara antes de tiempo. Como parte de la residencia de Bon Jovi en el Madison Square Garden, Jon ha dicho en numerosas ocasiones que ha sido una alegría volver a los conciertos en vivo con la banda".

Por el momento, Bon Jovi ha pedido a los asistentes que conserven sus entradas, ya que su intención es buscar una nueva fecha para completar el espectáculo cuando su estado de salud se lo permita.

Si la evolución de la infección es favorable, el artista confía en poder retomar su agenda en los próximos días.

Sus baches de salud

Aun así, la noticia ha generado especial preocupación porque llega apenas unas semanas después del esperado regreso del músico a los escenarios.

Jon Bon Jovi llevaba cuatro años sin ofrecer conciertos tras someterse en 2022 a una compleja operación para corregir la atrofia de una de sus cuerdas vocales, un problema que había deteriorado su voz y llegó a poner en serio peligro el futuro de su carrera.

El cantante fue intervenido mediante una técnica denominada medialización de la cuerda vocal, una cirugía diseñada para devolver estabilidad a la cuerda dañada y permitir que ambas cuerdas vocales vuelvan a vibrar correctamente.

Durante estos años trabajó de forma intensiva con especialistas en rehabilitación vocal para recuperar la capacidad de cantar al nivel que siempre se había exigido.

Finalmente, tras años de rehabilitación, recibió el visto bueno para regresar a los escenarios y el pasado 7 de julio inició su 'Forever Tour' precisamente en el Madison Square Garden.