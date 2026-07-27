El actor usó una doble para que sus músculos, concretamente sus brazos, se vieran todavía más fuertes

El método de Matt Damon para perder 15 kilos y convertirse en Odiseo

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El espectacular cambio físico de Matt Damon para interpretar a Odiseo en 'La Odisea', de Christopher Nolan, está siendo uno de los aspectos más comentados de la película más taquillera del momento. El actor, de 55 años, perdió 15 kilos, entrenó durante meses y lució una musculatura mucho más definida de lo habitual. Sin embargo, en algunos planos de la cinta esos bíceps que tanto han llamado la atención no son los suyos.

La revelación llegó durante su participación en el podcast 'Happy Sad Confused', presentado por Josh Horowitz. Después de que el periodista alabara el aspecto físico del actor, especialmente sus brazos, Damon respondió con una confesión inesperada.

"Mi doble era una mujer, una especialista que tenía los brazos más impresionantes que he visto en mi vida", explicó el intérprete, que también recordó el momento en que la conoció durante el rodaje: "Cuando entró por primera vez en la carpa del catering fui a abrazarla y darle las gracias por todo el trabajo que había hecho".

Lo cierto es que la utilización de una doble femenina no tuvo nada que ver con que la preparación física del actor fuese insuficiente. Damon sí realizó la inmensa mayoría de las escenas y, de hecho, aclaró que "casi el cien por cien" de los brazos que aparecen en pantalla son los suyos. La especialista intervino únicamente en una secuencia muy concreta que exigía un complejo efecto visual.

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El truco para engañar al ojo

Se trata del enfrentamiento con los lestrigones, los gigantes antropófagos que aparecen en la obra de Homero. Christopher Nolan optó por recrear su enorme tamaño mediante una técnica clásica del cine conocida como perspectiva forzada, evitando depender del abuso de efectos digitales.

Para conseguir esa ilusión se combinaron especialistas de más de dos metros de altura con otros de menos de metro y medio. Damon explicó que su doble pertenecía a este segundo grupo. Al colocar a los intérpretes a distintas distancias de la cámara, la diferencia de escala hacía que los lestrigones parecieran auténticos colosos mientras Odiseo se veía mucho más pequeño y vulnerable. En ese contexto, una especialista de baja estatura y gran condición física resultaba perfecta para reforzar el efecto visual sin perder credibilidad en las escenas de acción.

¿Quién es Devyn Dalton?

La responsable de esos planos es Devyn Dalton, una actriz, especialista de riesgo, intérprete de captura de movimiento, bailarina y actriz de voz canadiense. Natural de Edmonton, comenzó muy joven en el mundo de la interpretación y pronto orientó su carrera hacia el trabajo físico delante de la cámara.

Su estatura, alrededor de 1,37 metros, lejos de limitar su carrera, se ha convertido en una ventaja para determinados proyectos que requieren juegos de escala o personajes de características muy específicas.

A lo largo de más de una década ha participado como especialista o actriz de movimiento en producciones tan conocidas como 'El origen del planeta de los simios', 'The Last of Us' , 'La caída de la casa Usher' o 'Godzilla', construyendo una sólida reputación dentro de un sector donde el público rara vez conoce los nombres de quienes ejecutan las escenas más espectaculares.

Dalton, que ha admitido que "fue increíble ser la doble de acción de Matt Damon", mantiene además una intensa preparación física basada en disciplinas como las artes marciales, el boxeo, la danza, el entrenamiento funcional y el trabajo con armas, una versatilidad imprescindible para afrontar las exigencias del cine de acción contemporáneo.