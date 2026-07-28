'Purple Rain', la obra más popular del genio de Minneapolis, llegará a Broadway en forma de musical en la primavera de 2027

¿Qué temazos ocultos salen a la luz en el disco de regreso póstumo de Prince?

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Cuando Prince estrenó 'Purple Rain' en 1984 ya era una estrella, pero aquel proyecto lo elevó definitivamente a la categoría de mito. Pocas veces la industria musical estadounidense ha asistido a un fenómeno semejante. El artista conquistó de manera simultánea la llamada triple corona, con un álbum que dominó las listas durante meses, un sencillo convertido en himno generacional y una película que amplificó su magnetismo hasta convertirlo en un icono global.

Más de cuatro décadas después de aquella revolución cultural, Broadway se dispone a llevar esa historia al escenario con un musical que llegará en la primavera de 2027, aunque el camino hasta Nueva York ha estado lejos de ser sencillo.

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La adaptación teatral de 'Purple Rain' fue anunciada originalmente como un proyecto de gran envergadura impulsado por el productor Orin Wolf y con el respaldo del patrimonio de Prince. Una primera versión de prueba vio la luz en otoño de 2025 en el State Theatre de Minneapolis, la ciudad donde nació el músico y donde transcurre la historia de The Kid, el joven artista que lucha por abrirse camino mientras lidia con conflictos familiares, rivalidades musicales y una complicada relación sentimental.

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La acogida, sin embargo, no fue la esperada. Aunque el apartado musical recibió elogios y el repertorio de Prince volvió a demostrar una fuerza extraordinaria, la dramaturgia fue objeto de numerosas críticas. Los responsables optaron entonces por una profunda revisión del proyecto, comenzando por la cúpula artística.

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La directora Lileana Blain-Cruz, responsable de la producción de Minneapolis, dejó paso al nominado al Tony Saheem Ali, cuya puesta en escena de 'Buena Vista Social Club' convenció al productor de que era la persona adecuada para reenfocar el musical.

También cambió el responsable del libreto. El premiado dramaturgo Branden Jacobs-Jenkins fue sustituido por Peter Duchan, autor del libreto de 'Dogfight', con el objetivo de construir una narración más sólida y emocional.

Sí permanecieron la coreógrafa Ebony Williams, conocida por su trabajo junto a Beyoncé, y el director musical, arreglista y orquestador Jason Michael Webb, ganador de un Tony por 'MJ The Musical'. Ambos con la misión de convertir el catálogo de Prince en el verdadero motor dramático del espectáculo.

Preservar el ADN de Prince

Porque uno de los aspectos que más preocupaba tanto a los productores como a los seguidores del músico es que el espectáculo conservara la personalidad irrepetible de Prince y no se convirtiese en un simple concierto con argumento.

Para evitarlo, la producción cuenta con dos figuras fundamentales. Bobby Z, batería de The Revolution, y Morris Hayes, colaborador habitual de Prince durante décadas, ejercen como asesores musicales. Su presencia busca garantizar que los arreglos, la interpretación y el tratamiento de las canciones respeten la intención artística original del músico.

El propio Orin Wolf ha explicado que el objetivo no consiste en imitar a Prince, sino en dejar que su música sea el corazón de la historia. Según el productor, el nuevo equipo creativo comparte la idea de poner las canciones en el centro de la experiencia teatral, permitiendo que sean ellas las que impulsen la narración.

Lo que ya se sabe del estreno

La producción incluirá más de veinte composiciones de Prince. Además del tema que da título al espectáculo, el público escuchará clásicos como 'When Doves Cry', 'I Would Die 4 U', 'Take Me with U', 'The Beautiful Ones' y 'Let's Go Crazy', entre otros. El argumento seguirá, en líneas generales, la historia conocida por los aficionados a la película, ambientada en el Minneapolis de 1984 y protagonizada por The Kid, un joven músico que intenta abrirse camino mientras combate los fantasmas de su pasado.

El musical comenzará sus funciones previas el 12 de marzo de 2027 en el histórico Majestic Theatre de Broadway y celebrará su estreno oficial el 12 de abril. El reparto todavía no ha sido anunciado y la venta general de entradas está prevista para septiembre de 2026.

Además del renovado equipo creativo, ya se conocen algunos nombres del apartado técnico. David Zinn firma la escenografía, Nathan Amzi y Joe Ransom se encargan de las proyecciones, Montana Levi Blanco diseña el vestuario y Gareth Owen será responsable del sonido, un elemento especialmente importante en un espectáculo construido sobre uno de los álbumes más influyentes de la historia del pop.