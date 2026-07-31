Redacción Uppers 31 JUL 2026 - 17:35h.

Su primer trabajo titulado ‘Life is a Dream’ cuenta con la participación de Gustavo Dudamel y la Orquesta Philharmonia

Anthony Hopkins, el genio tras Hannibal Lecter que también compone música clásica y ha ofrecido conciertos

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Anthony Hopkins, ganador de dos premios Oscar y una de las figuras más reconocidas del cine contemporáneo, cumple uno de sus sueños más personales con el lanzamiento el próximo 21 de agosto de ‘Life is a Dream’, su primer álbum de música. Se trata de un proyecto que reúne doce composiciones originales creadas a lo largo de más de seis décadas y que, según informa la revista ‘The Hollywood Reporter’, han sido interpretadas por Gustavo Dudamel y la Orquesta Philharmonia.

El disco es, en palabras del citado medio, una “íntima autobiografía musical, moldeada por sus seres queridos, su imaginación y su herencia cultural”. Hopkins, nacido en Port Talbot, Gales, comenzó a tocar el piano a los cuatro años y pronto interpretaba piezas de Beethoven y Chopin. Mucho antes de dedicarse a la actuación, la música fue su primera vocación, como el propio actor reconoce.

"He compuesto música toda mi vida"

En un comunicado recogido por ‘The Hollywood Reporter’ afirmaba: “He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”.

‘Life is a Dream’ recorre distintas etapas de su biografía, desde su infancia en Gales hasta su vida familiar y profesional. El álbum incluye homenajes a su tierra natal, como ‘Bracken Road’, el primer adelanto del disco, inspirado en sus recuerdos de Margam en los años cuarenta. Hopkins escribió esta pieza en 1963, cuando trabajaba como joven actor en el Liverpool Playhouse e improvisaba melodías en un piano vertical entre bastidores. La obra, influida por Harry James y Jackie Gleason, incorpora una orquestación que rinde homenaje al movimiento lento de la ‘Primera Sinfonía de Elgar’, con un tono cálido y reflexivo.

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Otro tributo a Gales aparece en ‘My Fatherland’, basada en melodías tradicionales de la región. El álbum también incluye composiciones dedicadas a personas cercanas al actor, como su esposa Stella Aria y su sobrina Tara, así como piezas inspiradas en su abuelo y en el cine que despertó su imaginación.

Hopkins ha destacado la importancia de la colaboración con Gustavo Dudamel y la Orquesta Philharmonia en este proyecto. “Ha sido un verdadero privilegio colaborar con la distinguida Orquesta Philharmonia y con sus virtuosos solistas”, afirmó. También expresó su agradecimiento al director venezolano: “Mi más profundo respeto al Maestro Gustavo Dudamel, cuyo talento artístico es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta transformó cada nota, dotándola de un significado profundo e imborrable”.

Dudamel, por su parte, elogió la capacidad creativa del actor: “Sir Anthony Hopkins es un artista excepcional, cuya voz creativa trasciende cualquier medio concreto. La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinario trabajo en el teatro y el cine está presente en su música”. Según el director, las composiciones del actor destacan por “su belleza, su maestría y la inconfundible sensación de asombro que la anima”.

El álbum fue grabado en abril de 2026 en el Alexandra Palace de Londres y cuenta también con la participación del Coro Bach y los Niños Cantores de la Catedral de Winchester. Además, Hopkins destinará parte de las ventas del disco al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en apoyo a Venezuela.