Agencia EFE 31 JUL 2026 - 08:51h.

El torero ha sido atendido en la enfermería con una herida por asta de toro en la mano derecha que no ha dañado tendones

Morante de la Puebla ha compartido cartel con Diego Ventura y Sebastián Castella, en una corrida mixta nocturna en el Coliseo de Palma de Mallorca

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Morante de la Puebla ha tenido que ser atendido en la enfermería de la plaza de toros de Palma de Mallorca este jueves con una herida por asta de toro en la mano derecha.

El torero se ha lesionado al ser volteado cuando entraba a matar a su segundo toro, el quinto de la tarde.

Una herida superficial que no ha afectado a tendones

Morante de la Puebla ha compartido cartel con Diego Ventura y Sebastián Castella, en una corrida mixta nocturna en el Coliseo de Palma de Mallorca, con toros de Ángel Sánchez y Sánchez y de Juan Pedro Domecq, organizada por Funtausa.

El torero fue cogido por el animal y, quejándose de dolor en la mano derecha, se acercó por su propio pie a enfermería. El equipo médico le dio cinco puntos de sutura en la mano por un corte que, al parecer, no afecta tendones.

La plaza de Palma acogerá en pocos días otro festejo, con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey, que se enfrentarán el 6 de agosto a toros de Núñez del Cuvillo.