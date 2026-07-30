El torero tuvo que ser estabilizado por su equipo que seguía las instrucciones por videollamada de César Baltazar

Última hora sobre el estado de salud del torero Tomás Angulo: se encuentra "muy grave" tras una cogida en la plaza de Moralzarzal

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El torero valenciano Jordi Pérez, conocido como ‘El Niño de las Monjas’ ha resultado gravemente herido tras ser alcanzado por el toro mientras actuaba en la plaza de Huallanca, en Perú.

La cornada la ha recibido en la garganta y tras el percance tuvo que ser traslado con urgencia al centro de salud de Huallanca, donde no pudo ser atendido debido a que estaba cerrado y tuvo que ser estabilizado mediante una videollamada siguiendo las indicaciones de César Baltazar.

Hasta que pudo realizarse su evacuación urgente de Huaraz, trasladado por carretera aproximadamente tres horas, su equipo recibió instrucciones a través de videollamada. El primer parte médico ha confirmado que las cornadas no llegaron a afectar a las arterias, ni a las venas ni a vasos sanguíneos de relevancia.

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Se encuentra estable y fuera de peligro

A pesar de que en un primer momento la lesión parecía ser demasiado grave, la evolución del matador está siendo favorable y hasta el momento los médicos no han confirmado complicación de consideración. De hecho, cuando se produjo la cornada, ‘El Niño’ salió por su propio pie de la plaza y pudo ser estabilizado siguiendo las indicaciones del doctor telemáticamente.

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Además, durante la intervención del novillero no tuvo que ser intubado según informa ‘AplausoS’, pero los médicos debieron tener mucho cuidado para no dañar la tráquea y reparar como pudieron el desgarre que le provocó la cornada. A través de una cuenta de Instagram donde su equipo publica información sobre sus próximos eventos, han querido dar las gracias por “todo el apoyo y por tener a Jordi en vuestras oraciones”.

De la misma manera, han confirmado que se encuentra “estable y muy agradecido por acordaros tanto de él. En este momento estamos a la espera de una prueba médica y de la intervención”.