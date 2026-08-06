Ni Casablanca ni Ciudadano Kane: la mejor película “jamás hecha” según Tom Hanks

Redacción Uppers 06 AGO 2026 - 18:17h.

La cinta, considerada como la mejor de la historia del cine para Tom Hanks se estreno en 1983 y la vio con 8 años

Así han rejuvenecido a Tom Hanks para su última película: en tiempo real y con la técnica del 'face swap'

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El actor y director de cine estadounidense, Tom Hanks, de 70 años, no solo es una de las figuras más reconocibles de Hollywood gracias a sus seis nominaciones al Óscar, dos estatuillas y una filmografía repleta de títulos, sino que sus opiniones sobre el mundo del cine son consideradas casi sagradas. Y una de estas afirmaciones tiene que ver con la que para él es la mejor película de la historia del cine y que no es ni ‘Casablanca’ ni ‘Ciudadano Kane’.

'Jasón y los Argonautas'

No es un secreto ya que lo hizo público durante su intervención en Los Ángeles, California, durante la ceremonia de los Óscar de 1992. En la tribuna, ante millones de personas que le escuchaban, Hank aseguró que ese honor pertenece a ‘ Jasón y los Argonautas’, una película de fantasía de 1963 dirigida por Don Chaffey.

Según la revista ‘Screen Rant’, Hanks hizo esta declaración cuando entregó un Óscar honorífico a Ray Harryhausen, el legendario creador de efectos especiales a quien “el género de la fantasía le debe gran parte de su éxito”. Acompañado por el escritor Ray Bradbury, el actor presentó el premio a la trayectoria del animador, pionero de la técnica stop‑motion y responsable de integrar criaturas animadas con actores reales mediante su método ‘Dynamation’.

Durante el homenaje, Hanks pronunció una frase que sorprendió a muchos: “Algunos dicen ‘Casablanca’ o ‘Ciudadano Kane’. Yo digo que ‘Jasón y los Argonautas’ es la mejor película jamás hecha”, tal como recogió ‘The New York Times’.

La admiración de Hanks viene de cuando la vio por primera vez a los 8 años y tiene una explicación clara. ‘Jasón y los Argonautas’ narra la historia del mítico guerrero Jasón, hijo del rey Aristóteles, obligado a esconderse de niño y destinado a vengar la muerte de su padre mientras los dioses conspiran contra él. Basada en la ‘Argonáutica’, poema griego del siglo III a. C., la película llevó a la gran pantalla criaturas y divinidades que hasta entonces solo vivían en la literatura clásica.

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Pero su verdadero impacto cultural reside en los efectos especiales creados por Harryhausen. Antes de esta película, ya había trabajado en ‘La bestia de 20.000 brazasi, ‘Vino del mar’ y ‘El séptimo viaje de Simbad’. Sin embargo, fue en ‘Jasón y los Argonautas’ donde alcanzó su obra maestra. La escena de la lucha contra los siete esqueletos es hoy un hito por su ritmo y coreografía, y el gigante Talos se menciona habitualmente junto a King Kong como una de las criaturas más memorables del cine.