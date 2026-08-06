El cantante Miguel Poveda asumirá el coste de la edición fascímil de 'La gallina. Cuento para niños tontos'

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La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre editará una edición facsímil, ilustrada y numerada del cuento de Federico García Lorca 'La gallina. Cuento para niños tontos', cuyo manuscrito original se dará a conocer junto con la transcripción mecanoscrita con anotaciones del poeta. El cantante Miguel Poveda asumirá el coste de la edición para hacerla posible.

El presidente de la asociación, Alejandro Sanz, ha explicado que el manuscrito original del poeta está custodiado en los archivos de la Asociación, y ahora se dará a conocer oficialmente en una edición limitada y sin precio de venta.

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El cuento lo escribió presumiblemente en el verano de 1928, se publicó por primera vez en la revista quincenal "5" en 1934, ha asegurado Sanz, que ha subrayado la importancia de que sea la primera vez que se va a dar a conocer el manuscrito y la transcripción.

Los gastos de la edición serán financiados por el cantaor Miguel Poveda

Además, se editará en una pequeña carpeta con ilustraciones de la bilbaína Carmen García Iglesias, escritora e ilustradora de libros infantiles y licenciada en Historia del Arte, que estudió dibujo publicitario en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.

Los gastos de esta edición los asumirá el cantaor Miguel Poveda, un intenso admirador de la obra de Lorca. El artista ha inaugurado la colección de la Biblioteca de la Casa del Darro, una editorial del centro cultural granadino gestionado por el propio Poveda en la que fue la casa del autor de ‘Poeta en Nueva York’.