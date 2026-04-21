Mabel Cupet Sevilla, 21 ABR 2026 - 18:30h.

El documento, vinculado al texto “Gacela de la raíz amarga”, habría pasado desapercibido hasta que el artista detectó unas anotaciones en su parte posterior

La presentación será el 27 de abril en la Caseta Central de la Feria del Libro de Granada, en un acto impulsado por la Casa Cultural Federico

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El cantaor Miguel Poveda ha anunciado el hallazgo de un supuesto poema inédito de Federico García Lorca, localizado en el reverso de un manuscrito adquirido recientemente en un anticuario de Alemania. El documento, vinculado al texto “Gacela de la raíz amarga”, habría pasado desapercibido hasta que el artista detectó unas anotaciones en su parte posterior, como ha contado a TVE.

El descubrimiento, será presentado oficialmente el próximo 27 de abril en la Caseta Central de la Feria del Libro de Granada, en un acto impulsado por la Casa Cultural Federico, proyecto cultural promovido por el propio Poveda en la ciudad.

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Una sorpresa al adquirir un lote del poeta

La pieza formaba parte de un lote de manuscritos lorquianos que adquirió el cantante sin advertir inicialmente la existencia del texto oculto. Fue al mostrar el documento a un conocido cuando surgieron las primeras sospechas sobre la autoría de las líneas, que posteriormente fueron analizadas por la filóloga Pepa Merlo.

La especialista, que colabora en un próximo trabajo conjunto con Poveda, ha confirmado la atribución de la escritura a García Lorca, datando el material en torno a 1933. El hallazgo ha sido incorporado al libro Las cosas del otro lado, que reunirá este poema junto a otros materiales inéditos o poco conocidos del autor granadino.

Un poema sobre el tiempo y la ausencia

El texto, breve y de tono introspectivo, gira en torno a la percepción del tiempo y la ausencia. Entre sus versos se lee: "Canta el reloj/ cuento maquinalmente las horas/ da lo mismo las siete que las doce/ yo no estoy aquí/ es la señal de carne que dejé al irme/ para saber mi sitio al regresar”

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El volumen se publicará a finales de abril como parte de una nueva colección editorial vinculada a la Casa del Darro, espacio cultural que recupera la memoria de Lorca en Granada y que en los últimos meses ha reforzado su actividad con exposiciones y proyectos literarios.

Poveda, reconocido por su estrecha relación con la obra del poeta, ha calificado el descubrimiento como un momento de especial intensidad personal dentro de su recorrido artístico y su implicación con el legado lorquiano. El acto de presentación reunirá a los responsables del proyecto y abrirá al público el acceso al manuscrito y su estudio.

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Lorca, fuente de inspiración

El poeta Federico García Lorca se ha consolidado como una fuente de inspiración para numerosos artistas de distintas disciplinas, que encuentran en su obra, su imaginario simbólico y su sensibilidad poética un referente creativo constante. Su legado literario y humano continúa generando nuevas interpretaciones y proyectos que mantienen viva su influencia en la cultura contemporánea.

Además de Miguel Poveda, la obra de Federico García Lorca ha inspirado a numerosos artistas a lo largo del tiempo, especialmente en el ámbito de la música, el teatro y las artes visuales. Figuras del flamenco como Enrique Morente o Vicente Soto, así como compañías teatrales y creadores contemporáneos, han reinterpretado sus textos y su universo poético, llevándolo a nuevos lenguajes escénicos y musicales. También en la pintura y el cine su figura ha sido un referente recurrente, con obras que revisitan su simbolismo, su vinculación con la tradición andaluza y su trágica biografía.

La casa de Lorca en Valderrubio

Un escritor muy ligado a los artistas granadinos, incluso a las nuevas generaciones. Precisamente hoy se conoce que la cantante Lola Índigo ha elegido la casa en la que vivió el poeta, en la localidad granadina de Valderrubio, como escenario del rodaje del videoclip de su nuevo single 'Tus iniciales'.

Una casa donde la familia García Lorca pasó gran parte de su vida, especialmente los veranos en la Vega de Granada, que inspiraron profundamente las obras del poeta y dramaturgo.

El videoclip ha sido producido por Santa Mónica Films, con la participación especial de la actriz Mina El Hammani. En el nuevo tema de Lola Índigo pueden apreciarse precisamente guiños y referencias a obras como La Casa de Bernarda Alba (1936), basada en una familia y vivienda real.

Este trabajo, dirigido por Nico Bonet y Raúl Béjar, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valderrubio, que ha cedido a la productora las instalaciones de la Casa-Museo Federico García Lorca para realizar la grabación durante el fin de semana del 11 de abril.