Linda Hamilton, Robert Patrick, Edward Furlong y Michael Biehn se reúnen en Londres por el aniversario de la película que revolucionó los FX

La regla de oro de Arnold Schwarzenegger para ser feliz a los 79 (y no tiene nada que ver con el dinero)

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Pocas películas han sido más profundamente premonitorias que 'Terminator 2: El juicio final'. No por el hecho de que un cíborg de metal líquido nos persiga por la calle, sino por cómo anticipó la relación de la humanidad con la inteligencia artificial, la automatización y la pérdida de control tecnológico. 35 años después, una IA muy parecida a aquel Skynet podría reunir al elenco original de la cinta y hacerlo pasar por verdadero sin que nos diésemos cuenta. Sin embargo, ese reencuentro ha sido real y se ha producido en Londres, en el marco de la convención For the Love of Fantasy & Sci-Fi.

Linda Hamilton, Robert Patrick, Edward Furlong y Michael Biehn han posado ante la cámara, dejando bien claro que el tiempo también ha pasado por ellos. "Skynet definitivamente no contaba con esta reunión en su programación original. La familia de T2 está reunida de nuevo", escribía en sus redes sociales Patrick al compartir la fotografía.

Eso sí, en la imagen falta Arnold Schwarzenegger, el gran protagonista de la saga, pero basta con ver juntos a los demás para que a nuestra memoria regresen de golpe Sarah Connor, John Connor, el T-1000 y Kyle Reese.

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La película que cambió las reglas

Cuando James Cameron estrenó 'Terminator 2' en 1991, el cine comercial todavía estaba descubriendo hasta dónde podía llegar la imagen generada por ordenador. La película no se limitó a ser una secuela más espectacular de 'Terminator' (1984), sino que fue una soberana demostración de fuerza tecnológica y de músculo industrial.

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Con un presupuesto de unos 102 millones de dólares, entonces el más elevado de la historia, Cameron combinó efectos prácticos, especialistas, miniaturas y nuevas técnicas digitales para conseguir algo que al público le parecía directamente imposible.

El T-1000 de Robert Patrick fue la gran tarjeta de presentación de aquella revolución. Sus transformaciones en metal líquido, su capacidad para atravesar barrotes o reconstruir su cuerpo después de recibir disparos exigieron a Industrial Light & Magic desarrollar soluciones de CGI que marcaron un antes y un después.

Y lo más llamativo es que el ordenador no hizo todo el trabajo. Buena parte de las escenas que hoy recordamos como prodigios digitales se apoyaban en maquillaje, prótesis, efectos mecánicos y una planificación física extraordinariamente compleja. El objetivo, tantas veces ignorado en los blockbusters contemporáneos, era que los efectos estuvieran al servicio de personajes que el público quería seguir.

Sarah Connor pasó de ser la joven perseguida de la primera película a convertirse en una guerrera obsesionada con impedir el Día del Juicio; John dejó de ser una futura figura mesiánica para convertirse en el niño alrededor del cual gira la historia; y el Terminator de Schwarzenegger cambió de villano a protector.

Un T-1000 que daba miedo

Patrick tenía 32 años cuando interpretó al T-1000 y su elección fue, en buena medida, una apuesta contra el físico tradicional del villano de acción. Frente a Schwarzenegger, Patrick parecía delgado, ágil y casi frágil. Precisamente por eso funcionaba. Su rostro inexpresivo y sus movimientos mecánicos convertían al personaje en una amenaza inquietante.

La película podría haberlo condenado a ser recordado únicamente por aquel papel. No ocurrió. Patrick construyó una carrera extraordinariamente sólida en televisión, donde interpretó al agente John Doggett en 'Expediente X', y fue acumulando trabajos en cine y series. En los últimos años ha aparecido en 'Peacemaker' y en 'Tulsa King'.

De víctima a icono de acción

Si hay una transformación que define Terminator 2, es la de Sarah Connor. Linda Hamilton convirtió al personaje en uno de los grandes iconos femeninos del cine de acción de los años 90 y su interpretación tuvo una influencia que todavía se percibe en el género.

Después Hamilton siguió trabajando sobre todo en televisión y en producciones de cine más pequeñas. Durante años mantuvo cierta distancia de la franquicia hasta regresar como Sarah Connor en 'Terminator: Dark Fate', estrenada en 2019. Más recientemente volvió a colocarse en el centro de la cultura popular gracias a 'Stranger Things', donde interpretó a la doctora Kay.

El niño que se convirtió en John Connor

Furlong tenía apenas 13 años cuando Cameron lo escogió para interpretar a John Connor, su gran debut en el cine. La película lo convirtió inmediatamente en una estrella y después llegaron títulos como 'Cementerio viviente 2' y, sobre todo, 'American History X'.

Su trayectoria posterior fue mucho más complicada. Los problemas de adicción y los conflictos judiciales interrumpieron una carrera que había comenzado a toda velocidad y terminaron impidiendo su regreso como John Connor en 'Terminator 3'. El propio Furlong ha hablado abiertamente en los últimos años sobre aquella etapa y sobre el precio profesional que pagó por sus adicciones.

El regreso de Kyle Reese que casi nadie vio

La presencia de Michael Biehn en la fotografía de la reunión tiene una pequeña trampa para los espectadores que recuerdan únicamente el estreno de 1991. Biehn, que interpretó el héroe Kyle Reese en la primera entrega, también participó en 'Terminator 2', pero su escena fue eliminada del montaje estrenado en los cines. Cameron había rodado una secuencia en la que Reese se aparece a Sarah en sueños mientras ella está ingresada en el hospital psiquiátrico. La escena fue recuperada posteriormente en la edición especial del director.

La imagen del reencuentro no cambia la historia de ninguno de ellos. Pero sí ofrece una de esas raras fotografías capaces de resumir una época. Patrick, Hamilton, Furlong y Biehn pertenecen a una película que, tres décadas y media después, sigue siendo una referencia para el cine de acción y la ciencia ficción.