Redacción Uppers 03 JUN 2026 - 12:35h.

El ex gobernador de California nunca ha entendido el ejercicio como una meta puntual sino como un estilo de vida

Schwarzenegger volverá a ser Conan más de 40 años después

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A sus 78 años Arnold Schwarzenegger volverá a ser Conan en el cine, por descabellado que suene. Eso sí, la película, 'King Conan', adaptará la historia a la edad actual del actor, presentándolo como un rey envejecido y agotado que gobierna después de décadas en el trono. Es decir, el ex gobernador de California no tendrá que recuperar la robusta musculatura que lucía en el filme original de 1982, pero eso no significa que no se tome en serio su regreso a la espada y brujería.

A decir verdad, 'Arnie' jamás ha dejado de entrenar, porque nunca entendió el ejercicio como una meta puntual sino como un estilo de vida. Es cierto que ya no lleva a cabo sesiones tan intensas como las del pasado, pero el gimnasio continúa siendo una prioridad. Según ha explicado en la newsletter que envía regularmente a sus seguidores, mantenerse físicamente activo le permite conservar su agudeza mental, recuperarse mejor de las operaciones y mantener su cuerpo resistente.

Schwarzenegger cuenta que durante mucho tiempo no entendía por qué la gente esperaba que con los años abandonara su rutina. "Comenzó cuando tenía 70 años. La gente me empezó a preguntar por qué seguía entrenando. ¿Cuándo iba a parar? ¿Había terminado ya? Ahora tengo casi 79. Las preguntas vienen más a menudo, no menos. Y después de casi una década de estar confundido sobre de qué demonios estaban hablando, finalmente entiendo lo que realmente quieren decir. No me preguntan por mí. Me están contando algo sobre ellos mismos. Para ellos, el ejercicio no es para toda la vida. Es una meta que tienen ahora mismo", explica.

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La verdadera respuesta

"Sigo adelante porque, pase lo que pase, por mucho que me duela, por mucho que cargue a mis espaldas o por muy mal que vayan las cosas, consigo una victoria cada día. No hay línea de meta; simplemente sigues adelante (...) Cuando la gente me pregunta por qué sigo entrenando a los 78 años, esa es la verdadera respuesta. No el esquí. No la ciencia. La victoria diaria. La prueba, cada mañana, de que sigo avanzando. Soy adicto a esa victoria diaria", subraya el protagonista de 'Terminator'.

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Schwarzenegger adopta rutinas sensatas, equilibradas y adaptadas a las necesidades de su cuerpo. "Antes podía entrenar hasta cinco horas al día con pesas, pero eso supone un estrés enorme. El cuerpo no está hecho para eso", reconocía en 'Business Insider'. Ahora prioriza movimientos que reducen el impacto en las articulaciones, utiliza máquinas y selecciona ejercicios funcionales que le permiten mantenerse fuerte sin sobrecargas, por ejemplo peso muerto, sentadillas, remo o press de banca.

Vigilar lo que se come

Pero el actor de origen austriaco también se preocupa por seguir una dieta sana y equilibrada. De hecho, ha sustituido el bacon y huevo por la mañana por yogur griego con granola. "También suelo comer huevos con verduras. Y me encantan las lentejas con cereales y verduras", comenta en otra newsletter que recoge Sensacine. El 20% de su alimentación está enfocado en la proteína procedente de huevos, salmón y pollo, además de opciones vegetales con alto contenido en este nutriente.