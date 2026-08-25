Rockeros que eran fans de otros rockeros y acabaron siendo sus teloneros

Foo Fighters han anunciado que abrirán un concierto para AC/DC, pero ha habido otros casos de grandes bandas que decidieron bajar un escalón ante una leyenda

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En el rock hay una jerarquía que, a veces, importa menos de lo que parece. Se mide en discos vendidos, en entradas agotadas, en metros de escenario y, sobre todo, en la capacidad de una banda para llenar un estadio. Pero existe otra escala, mucho más íntima, que se activa cuando uno de esos grupos descubre que delante tiene a alguien a quien sencillamente no puede decir que no.

Eso es lo que sucederá el próximo 8 de septiembre en St. Louis. Foo Fighters, una banda que llena grandes recintos por derecho propio, hará un paréntesis en su gira para ocupar durante una noche el puesto que normalmente corresponde al grupo invitado y abrir el concierto de AC/DC en The Dome at America's Center.

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“Lo recuerdo como si hubiera sido ayer… La película de AC/DC de 1980 ‘Let There Be Rock’ fue la que realmente me descubrió por primera vez el poder crudo, primitivo y arrollador de una actuación de rock and roll (...) Me quedé alucinado. Derretido. Cambiado para siempre. Y sentí que el corazón podía explotarme de pasión e inspiración”, cuenta Dave Grohl para justificar la decisión, aunque no hiciera falta.

Para alguien que lleva tres décadas convertido él mismo en una de las grandes figuras de los escenarios, aceptar ahora el papel de telonero de Angus Young y compañía tiene algo de regreso al origen. De rendir pleitesía a tus ídolos. "Todo lo que siempre he querido es estar a la altura de su impresionante furia", resume Grohl.

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Y no será la primera vez que una banda que podría encabezar cualquier cartel decide bajar deliberadamente un escalón cuando delante aparece una leyenda. Estos son otros casos célebres en los que una banda grande acepta ocupar el penúltimo puesto del cartel porque la que cierra significa algo para ellos.

AC/DC ante los Rolling Stones

En 2003 se produjo probablemente el ejemplo más perfecto de todos. Los mismos AC/DC que ahora telonearán Foo Fighters ya eran toda una institución mundial, una banda capaz de convertir un concierto en una demostración de fuerza. Sin embargo, cuando los Rolling Stones emprendieron su Licks Tour, Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson y compañía aceptaron actuar como invitados de los británicos en varias fechas alemanas. Fueron teloneros en Oberhausen, Leipzig y Hockenheim, y también compartieron cartel con ellos en el gigantesco concierto benéfico de Toronto.

Malcolm Young había definido en aquella época a los Stones como una de las pocas auténticas bandas de rock and roll que quedaban junto a AC/DC. Meses antes, Angus y Malcolm ya habían aparecido junto a los Stones en el Enmore Theatre de Sídney para tocar con ellos, una señal bastante inequívoca de la relación de respeto que existía entre ambas bandas.

Metallica ante los Rolling Stones

Dos años después fueron Metallica quienes hicieron algo parecido. Durante la gira 'A Bigger Bang' de los Rolling Stones, la banda de James Hetfield y Lars Ulrich abrió el concierto de San Francisco del 13 de noviembre de 2005 en SBC Park.

Para entonces Metallica era una de las mayores bandas de directo del mundo y llevaba años encabezando sus propias giras de estadios. Ulrich declaró que jugar el papel de teloneros siendo ya una banda consagrada fue un ejercicio de humildad y un homenaje directo a los únicos que consideraban "sus jefes".

Pearl Jam ante U2

El 9 de diciembre de 2006, en Honolulu, Pearl Jam abrió para U2 en el último concierto de la gira Vertigo. El escenario era el Aloha Stadium y el programa situaba a Rocko and the Devils primero y a Pearl Jam después, antes de que aparecieran los irlandeses.

Pearl Jam no era precisamente un grupo necesitado de presentación. Su propia gira de ese año había llevado a la banda por grandes recintos y festivales, y aquel concierto hawaiano llegó como una excepción dentro de su calendario. La particularidad aumentó todavía más cuando Eddie Vedder y Mike McCready regresaron al escenario durante el concierto de U2 para interpretar junto a Bono y compañía 'Rockin' in the Free World'.

Smashing Pumpkins ante Kiss

En 1998, los Smashing Pumpkins hicieron algo que hoy puede parecer hasta surrealista. La banda de Billy Corgan, todavía en la cima de su poder comercial y artístico tras el gigantesco éxito de 'Mellon Collie and the Infinite Sadness', aceptó abrir para Kiss, con su formación original reunida, en el concierto de Halloween que inauguraba la gira 'Psycho Circus' en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La razón era que el egocéntrico Corgan fue un fanático acérrimo del rock teatral en su infancia. Y Kiss una de sus bandas favoritas. "Nos dieron permiso para ser nosotros mismos", dijo en una ocasión. Así que aquella noche los Smashing Pumpkins salieron al escenario completamente maquillados como homenaje a sus héroes.

Nine Inch Nails ante David Bowie

Trent Reznor era un admirador declarado de Bowie y el álbum 'Outside' de este era, además, un proyecto con el que existía una afinidad artística evidente. Nine Inch Nails abrió para Bowie durante su gira de 1995-96, cuando ya eran una banda de primera magnitud y 'The Downward Spiral' había convertido a Reznor en una de las figuras centrales del rock alternativo de los 90.

Lo curioso del caso es que NIN no se limitaba a calentar al público. Los mundos de ambos artistas se entrelazaban hasta el punto de que Bowie aparecía durante el tramo de Reznor y ambos interpretaban juntos canciones como 'Hurt'. La relación desembocaría después en nuevas colaboraciones, entre ellas el célebre remix de 'I'm Afraid of Americans' realizado por Reznor y la aparición de este en el vídeo de la canción.