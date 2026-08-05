El cantante de los Rolling Stones ha rememorado la competitiva relación que mantenía con el Duque Blanco

El divertidísimo baile en la calle de Jagger y Bowie: "Es una lástima que solo colaborásemos una vez"

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En la historia del rock hay amistades que nacieron de la admiración mutua y otras que crecieron alimentadas por una competencia permanente. La de Mick Jagger y David Bowie pertenece a esta segunda categoría. Las dos estrellas respetaban, compartían noches en Londres y más tarde en Nueva York, intercambiaban ideas sobre música, moda y puesta en escena, pero ninguno estaba dispuesto a quedarse un paso por detrás del otro.

El cantante de los Rolling Stones ha vuelto a recordarlo durante una reciente entrevista con Conan O'Brien, donde recuperó una anécdota que resume a la perfección la dinámica entre ambos. El episodio se remonta a los tumultuosos años 70, cuando Bowie estaba inmerso en una de sus constantes reinvenciones artísticas.

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Jagger contó que el autor de 'Space Oddity' solía visitarlo para enseñarle las canciones en las que estaba trabajando antes de publicarlas. Una de ellas era 'The Jean Genie', el primer sencillo de 'Aladdin Sane', el de la famosa cubierta de su rostro atravesado por un rayo. La reacción del Rolling Stone fue inmediata. "Dios mío, me has copiado todas mis cosas", recordó haberle dicho entre divertido y sorprendido.

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Bowie, lejos de molestarse, respondió con total naturalidad que sí. “‘Sí, lo sé, tío. Es un homenaje a ti’”, cuenta Jagger que le dijo el Duque Blanco. De hecho, aquella etapa de Bowie a él le sonaba "muy Rolling Stones". El riff contundente, el aire callejero y el groove de 'The Jean Genie' remitían claramente al universo sonoro que la banda llevaba años cultivando.

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Una competición constante

La anécdota también sirve para entender una faceta poco conocida de su relación. Jagger aseguró que Bowie vivía en permanente transformación, saltando de un personaje a otro y explorando nuevos territorios musicales. Esa capacidad para reinventarse hacía que quienes estaban a su alrededor, incluido él mismo, sintieran la necesidad de no quedarse atrás. "David era muy competitivo. Me hizo ser competitivo", resumió durante la conversación con Conan O'Brien.

Aquella rivalidad nunca fue destructiva. Al contrario, funcionó como un estímulo creativo. Ambos observaban atentamente lo que hacía el otro. Hablaban de composiciones, guitarristas, fotógrafos, vestuario y espectáculos. Incluso Jagger contó en otra ocasión que Bowie tenía la costumbre de mirar discretamente la etiqueta de la ropa que llevaba puesta para descubrir qué diseñador vestía, y que cuando tomaba prestada alguna idea lo reconocía sin rodeos.

De rivales a compañeros de escenario

La mejor demostración de que aquella competencia convivía con una auténtica amistad llegó en 1985. Ambos aceptaron grabar juntos una versión de 'Dancing in the Street', el clásico de Martha and the Vandellas, como parte de la campaña benéfica Live Aid.

La grabación se convirtió en una pequeña hazaña. Registraron la canción y rodaron el videoclip prácticamente en una sola jornada, con una química desbordante que todavía hoy sigue siendo uno de los vídeos más recordados de la década. La exageración gestual, el humor y las ganas de divertirse reflejaban a dos gigantes conscientes de su propio carisma y dispuestos a competir incluso compartiendo el mismo plano.

El "robo" de Keith Richards

Paradójicamente, aquella fue la única colaboración oficial entre ambos. En los 70 estuvieron muy cerca de hacerlo, pero aquello no llegó a buen puerto por la intervención providencial de Keith Richards. Jagger tenía la idea principal para 'It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)' y llegó a grabarla con Bowie cantando los coros principales y tocando la guitarra.

Pero al escuchar la demo terminada y darse cuenta del tremendo potencial del tema, Richards se puso celoso de que su compañero estuviera haciendo música tan buena fuera de la banda. "Era jodidamente buena. "Pensé: 'Mierda, Mick, ¿por qué estás haciendo haciendo esto con Bowie? Vamos, tenemos que robar este maldito tema de vuelta'. Y lo hicimos, sin demasiada dificultad", contaba el guitarrista en su autobiografía.

Con el paso de los años, Jagger llegaría a reconocer que quizá debería haber trabajado con Bowie con más frecuencia, teniendo en cuenta lo bien que funcionaban cuando unían fuerzas. "Es una verdadera lástima que solo colaborásemos una vez", reconocía mucho tiempo después.