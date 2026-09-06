Imbruglia confiesa que con este peinado "Solo estaba copiando a Helena Christensen"

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Hay momentos e imágenes que, casi sin saber por qué, quedan marcados a fuego en la memoria. Es el caso de Natalie Imbruglia,a finales de los noventa. Más concretamente, en 1997, en el videoclip de Torn: sudadera gris ancha, expresión entre la confesión y la epifanía, y sobre todo un corte de pelo entre pixie y bob al que muchos, veinticinco años después, siguen refiriéndose como el corte de "Torn". Es un peinado cortado corto en la nuca, más largo en la parte delantera y, según el estilista Luke Hersheson, "parece un poco desgarrado (torn) en sí mismo".

Por aquel entonces, millones de adolescentes llegaron a la peluquería con una foto arrancada de una portada de revista y una única instrucción: quiero parecerme a ella. En una reciente conversación con Fearne Cotton en el programa Sounds of the 90s, la propia Imbruglia ha vuelto a abordar el origen de aquella imagen fundacional, con dos revelaciones nuevas dentro del mito.

La conversación, arranca con una confesión que casi tiene tono de veredicto. "El mejor corte de pelo de la historia. De todos los tiempos", sentencia Cotton, a lo que Imbruglia asiente sin titubear, para continuar recordando cómo fue el proceso de concepción de aquel icónico look.

Imbruglia ya había hablado de este corte de pelo, pero no había tenido la oportunidad de contar la historia completa. Ahora lo cuenta con la incomodidad de quien lleva años sin poder acreditar a un colaborador esencial en su historia: "Recientemente me acordé de quién lo hizo, porque siempre me sentía mal, y es un chico que se llama Jonathan Malone. Él me hizo ese corte de pelo". Un peluquero que, a mediados de los noventa, se sentó frente a una joven actriz de Neighbours y ejecutó lo que años después se convertiría en la plantilla que seguiría toda una generación.

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La segunda revelación completa el episodio con la ternura de una escena previa al mundo digital en el que hoy vivimos. "Tienes que imaginar que yo entraba en una peluquería queriendo ser otra persona", cuenta Imbruglia. "Mi persona era Helena Christensen. Ella hizo una sesión de fotos y debía llevar una peluca. Yo recorté mi cara y la pegué en su foto y, evidentemente, ella tenía el flequillo cubriendo la frente. Cogí esa foto, entré con ella y dije: quiero parecerme a ella".

Resulta curioso que la modelo danesa, cuyo corte inspiró a Imbruglia, probablemente ni siquiera llevaba ese corte en su vida cotidiana, sino que se trataba de un peinado pactado para una sesión de fotos, quizá una peluca. "Y luego todo el mundo quería parecerse a mí, cuando yo solo estaba copiando a Helena Christensen", remata Imbruglia. La ironía se convirtió en una cadena de imitaciones: una modelo con peluca, una cantante con la foto de la modelo, millones de fans con la foto de la cantante.

Quién es Natalie Imbruglia

Natalie Jane Imbruglia había nacido el 4 de febrero de 1975 en Sídney, criada en un pequeño pueblo costero de Nueva Gales del Sur llamado Berkeley Vale, hija de padre siciliano y madre de ascendencia británica; a los 17 años entró en Neighbours como Beth Brennan y a los 22 lanzó Torn, una versión del tema original de la banda estadounidense Ednaswap grabado en 1995, como primer single de Left of the Middle.

Aquel fue su primer disco y estuvo nominado al Grammy, convirtiendo a la artista en una estrella prácticamente de un día para otro, además de ser la referencia estética de la temporada.

Ahora, más de 25 años después, la propia Imbruglia ha convivido con el renacer del imaginario noventero, lo que ha empujado su corte a lo más alto de las listas de tendencias juveniles. Artistas como Beabadoobee u Olivia Rodrigo la han citado como inspiración estilística, y en 2022 la cantante actuó junto a Rodrigo interpretando Torn en directo. Ella misma resumió la resurrección con una frase que ya se ha convertido en cita habitual: "Si aguantas lo suficiente, vuelves a estar de moda". Sus discos posteriores, Male (2015), Firebird (2021) y su reciente sencillo Just Drive dentro del proyecto Algorithm, se han apoyado en la nostalgia del origen sin dejar que esta se convierta en una suerte de fecha de caducidad.

En cualquier caso, resulta curioso cómo los iconos de una generación no suelen originarse en una decisión estilística deliberada, sino en un gesto casi accidental (una modelo con peluca, una foto recortada, un peluquero que aquel día tenía la mano fina). El nombre de Jonathan Malone, recuperado hoy, un cuarto de siglo después, encaja como la última pieza del pequeño rompecabezas cultural en el que se convirtió el corte de Torn. Y la propia Imbruglia, ya adulta y con perspectiva, es la primera en subrayar el chiste involuntario: fue la copia de una copia. La distancia entre ella misma y su propia leyenda es tan liviana como una foto pegada con celo.