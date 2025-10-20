La intérprete de 'Circus' ha recurrido a sus redes sociales tras las acusaciones de su exmarido sobre su situación mental

Britney Spears estalla contra su exmarido tras sus acusaciones: "En cinco años he visto a mis hijos 45 minutos y cuatro veces"

Compartir







Britney Spears ha vuelto a pronunciarse en plena polémica mediática por las memorias que publica este martes 21 de octubre su exmarido, Kevin Federline. La artista ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir un extenso mensaje en el que afirma haber sufrido "daño cerebral" tras hacer frente a numerosas experiencias traumáticas en los últimos años.

En su publicación, Spears arranca evocando la analogía de la película 'Maléfica: 'Mi espalda… mis cuchillas… mis alas… me recuerda a 'Maléfica', ¡qué película tan increíble!", escribe, relacionando esa historia con su vida. "Como algunos de ustedes saben, al final de mi libro describo una experiencia traumática en la que durante cuatro meses no tuve mi puerta privada y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado. Yo sí siento que me quitaron las alas", cuenta.

Asimismo, asegura que aquello le provocó "daño cerebral, estoy segura al 100%". "Por supuesto, he superado esa época tan difícil de mi vida y tengo la suerte de estar viva", confiesa.

La intérprete de 'Toxic' declara que "hay muchas cosas que no compartí en mi libro y que en este preciso momento he mantenido en secreto porque son increíblemente dolorosas y tristes".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estas declaraciones llegan en medio de la preocupación de muchos de sus seguidores y medios de comunicación, que relacionan ciertos comportamientos de la artista en sus redes a secuelas físicas y psicológicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Mi cuerpo fue asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante cinco meses... De todos modos, sé que mi publicación y mis bailes parecen una tontería, pero me hizo recordar cómo volar. La gente es increíblemente cruel... A día de hoy sigo sin volar como solía hacerlo", manifiesta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El detonante de las mismas es la publicación de 'You Thought You Knew', la biografía del exmarido de Britney, en la que hace graves acusaciones sobre su conducta, afirmando que la cantante mantuvo comportamientos "erráticos" mientras sus hijos menores vivían con él.

Las afirmaciones de su exmarido y la respuesta de Britney

Según afirma el exbailarín, la compositora entraba a la habitación de sus hijos "con un cuchillo en la mano" mientras ellos dormían.

Sus hijos, Sean Preston -ahora de 20 años- y Jayden James -de 19-, despertaban y la veían "de pie, en silencio, en la puerta del dormitorio, mirándolos dormir. Luego decía algo como '¿están despiertos?' y se iba sin decir nada más".

Además, destaca que está "realmente preocupado" por la situación actual de su exmujer. "Como padre temo que un día pueda despertar y mis hijos tengan que lidiar con lo inimaginable". Y añade: "Tengo que hacer sonar la alarma de que realmente siento que, de alguna manera, simplemente deseo que su madre reciba ayuda, la necesita".

Britney no tardó en responder, acusando a Federline de manipulación emocional y de lucrarse con afirmaciones falsas para obtener beneficio económico.

"La constante manipulación por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y gritado poder tener una vida con mis hijos. En los últimos cinco años he visto a uno cuatro veces, y a otro 45 minutos".

La tutela legal

En su último mensaje, la intérprete de 'Circus' hace referencia a una "experiencia traumática", en concreto, la tutela legal.

Durante años, su padre controló su vida financiera y personal. Desde 2008 hasta 2021, Jamie Spears fue quien supervisó gran parte de sus decisiones mediante esta figura legal.

Kevin obtuvo la custodia principal de los niños, y Britney sostuvo en sus propias memorias, 'The Woman in Me' (2023), que esa tutela le impidió ejercer plenamente su papel de madre y la aisló de sus hijos durante años.

Aunque la tutela finalizó en 2021, el impacto mediático, emocional y personal de aquel momento parece seguir afectando a la cantante.