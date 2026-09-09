Fran y Lilit: sus secretos para ser los reyes de 'Rueda la Letra'

Fran estudiaba entre seis y ocho horas al día y logró más de un millón de euros de bote.

Lilit consiguió algo más de 300.000 leyéndoselo todo.

Compartir







Ganó más de un millón y medio de euros después de 168 programas. Pero no fue casualidad. Fran estudiaba entre seis y ocho horas al día, ahora un poco menos, para acertar todas las respuestas de El Rosco.

Lilit consiguió algo más de 300.000 leyéndoselo todo. Ahora en 'Rueda la letra' han tenido que desempolvar cajas y volver a sacar todos los libros. Y precisamente ahí, en maquillaje, encontramos a Lilit. "Yo gané el bote en 2014...". Quién le iba a decir que 12 años después su turno volvería a llegar, y reconoce que se pone, pese a todo, un poco nerviosa.

Antes de entrar a jugar pasa el tiempo repasando. Al igual que Fran, que reconoce que "esto es así". Es como el trabajo de ser concursante. Ha tenido que desempolvar su archivo, "con mucho polvo e incluso telarañas y volver a hincar los codos".

Aprovechan cualquier instante para ponerse al día, y aunque su bagaje y la experiencia previa sean más que un grado, ellos siguen preparándose para batir todos los récords. Sobran las palabras.