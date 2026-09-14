Pedro del Hierro estrena la 'Fashion Week de Madrid 2026' con el desfile de su nueva colección 'Hanami'

El término japonés "Hanami", que da nombre a la colección, se traduce como "mirar flores"

La moda toma Madrid con una pasarela real abierta al público en los Jardines de Sabatini

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MadridLa firma española Pedro del Hierro ha inaugurado la Madrid Fashion Week en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela en Madrid donde ha presentado su nueva colección llamada "Hanami", un término japonés que invita a la pausa y la contemplación.

En el ambiente frenético y ajetreado de la MBFWMadrid, el desfile que ha dado comienzo a la semana de la moda madrileña, ha procurado crear un ambiente en el que transmitir calma y animar a los asistentes a detenerse y observar los pequeños detalles.

La fuente, situada en el centro de la pasarela, y la gran cantidad de plantas y árboles que decoraban el lugar del desfile invitaban a la calma al mismo tiempo que contrastaban con el ambiente de nervios y emoción entre bastidores.

Los kimonos y las lentejuelas han sido protagonistas en esta nueva colección de la firma española, que se ha inspirado en la moda japonesa y en las flores: "es parar para poder contemplar la floración de las flores" ha expresado Alex Miralles, codirector creativo de Pedro del Hierro.

Por otra parte, Nacho Aguayo, codirector de la firma, ha comentado durante el desfile que, esta nueva colección de la marca española se caracteriza por la superposición de tejidos y la presencia de capas y texturas inspiradas en la moda japonesa. Alex Miralles ha añadido que la inspiración de la colección nace de la idea de que "una flor no se compone de un único pétalo".

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En un mundo cambiante y que se dirige cada vez más hacia lo digital, Pedro del Hierro ha apostado por crear un oasis de calma y naturaleza en la capital para el desfile inaugural de la MBFWMadrid 2026.