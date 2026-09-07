Ruth Méndez Agencia EFE 07 SEP 2026 - 22:14h.

20 diseñadores han cedido sus creaciones para este desfile con altas temperaturas, que han obligado a lucir abanicos

Qué transmite tu ropa antes de que hables: los colores

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A los pies del Palacio Real, los Jardines de Sabatini han sido el lugar elegido por Omoda Madrid es Moda para inaugurar este lunes una semana plagada de desfiles con una pasarela al aire libre, a la que seguirán hasta el próximo jueves exposiciones, conferencias, presentaciones y 'pop-ups' que acercarán los diseños de autor al público.

El zigzagueo del estilo neoclásico de los jardines ha sido el escenario en el que se han improvisado dos pasarelas alrededor de la fuente central, enmarcadas por las estatuas del siglo XVIII y la vegetación que las adornan e iluminadas con la luz cálida del atardecer madrileño.

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20 diseñadores han cedido sus creaciones para este desfile con altas temperaturas, que han obligado a lucir abanicos de todos los colores entre los invitados y los curiosos que se han acercado a contemplarlo desde las escaleras adyacentes.

Firmas veteranas como Roberto Verino o Angel Schlesser

Del 7 al 10 de septiembre la moda de autor española será la protagonista, en esta plataforma promovida por la Asociación de Creadores de Moda de Autor Española (ACME) y el Ayuntamiento de Madrid que tiene como objetivo acercar la moda nacional a la calle, además de dar visibilidad y defender los oficios y a los artesanos que la definen.

Una apuesta donde descubrirán sus colecciones firmas veteranas como Roberto Verino, Angel Schlesser, Devota &Lomba, Félix Ramiro o García Madrid, y que acoge el resurgimiento de marcas como Dolores Promesas de la mano de Duyos, además de nombres mediáticos de la moda como Juan Avellenda para See Iou o la colaboración entre Eduardo Navarrete y Daniel Chong.

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Un imparable Maison Mesa, María Lafuente, Miguel Marinero o Pilar Dalbat volverán a desfilar en OMODA Madrid es Moda, donde el talento joven, pero ya consolidado, de Dominnico, Evade House o Luis Berrendero aportarán mayor diversidad a una semana llena de celebraciones de sus protagonistas, algunos de los cuales conmemoran, como Helena Rohner, los 30 años en el mundo del diseño; los diez de Dominnico o las cuatro décadas de Devota&Lomba.