El desfile se ha celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles

Pedro del Hierro estrena la 'Fashion Week de Madrid 2026' con el desfile de su nueva colección 'Hanami'

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MadridLa diseñadora asturiana Celia B ha presentado por primera vez una de sus colecciones en la Semana de la Moda de Madrid. Tras haber presentado y exportado sus diseños a nivel internacional, ha debutado en la pasarela madrileña con prendas coloridas y estampados llamativos.

La diseñadora ha definido su propia firma como "un poco de antisistema" y explica que la explosión de colores y estampados que caracterizan las prendas que confecciona son una respuesta al mundo actual: "lo que hay alrededor mío es cada vez más oscuro y uniformado".

La "activista del color", como se define a si misma Celia Bernardo, ha llenado de color la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026. La colección que ha presentado destaca por los colores veraniegos, los estampados únicos y los espectaculares volúmenes de cada prenda.

Desde sus primeros diseños en Shanghái hasta su ciudad natal, Oviedo, los diseños de Celia B son escogidos por clientas de todo el mundo. La firma es especialmente popular en Australia, Estados Unidos y Oriente Medio. No obstante, durante la semana de la moda de Madrid, las calles de la capital española, se han llenado de personas que visten sus diseños.

Algunas de las asistentes al desfile de Celia B durante la MBFW Madrid 2026 han subrayado que sus diseños "te alegran un poco y te dan vida" y destacan que vestir estas prendas "te cambia el estado de ánimo".