El CD vuelve a girar: por qué la generación Z está resucitando el disco compacto

Las ventas de Compact Disc en el mercado estadounidense se incrementaron un 16% durante los primeros seis meses de 2026

El coleccionista con 8 millones de vinilos que quiere crear la mayor biblioteca musical del mundo

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El streaming casi mató a la estrella del Compact Disc. Durante años quedó arrinconado, percibido como un formato obsoleto y estéticamente plano; mientras que, paradójicamente, su hermano mayor, el vinilo, resucitaba de sus cenizas para convertirse en el fetiche melómano por excelencia. Sin embargo, en 2026, la tortilla ha comenzado a dar la vuelta y el CD vive un resurgimiento notable que ya refleja la estadística industrial.

Los informes del sector confirman que el CD vuelve a ser un objeto deseable. Según el informe de mitad de año de Luminate, sus ventas han experimentado un crecimiento acelerado que supera en ritmo al del propio vinilo. En el mercado estadounidense se incrementaron un 16% durante los primeros seis meses, alcanzando más de 16 millones de unidades vendidas y superando con creces la modesta subida del vinilo en el mismo periodo (2,4 %).

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España tampoco es ajena a esta tendencia. Aunque la recuperación del CD en el territorio nacional es más progresiva y el vinilo ha mantenido su hegemonía en ingresos físicos en los últimos años, los datos oficiales de Promusicae reflejan que el consumo del Compact Disc ha vuelto a la senda del crecimiento positivo. Durante el primer semestre del año sus ingresos crecieron un 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Pero, ¿a qué se debe este resurgimiento cuando muchos ya se habían deshecho de sus colecciones de CDs para tener más espacio en sus estanterías? El impulso tiene un motor innegable en los grandes lanzamientos de pop global y la cultura del K-Pop, con ediciones múltiples que incluyen fotolibros, tarjetas coleccionables y pósteres. Pero quitando el factor K-Pop, el formato aun así creció un 6,7% generalizado.

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El perfil del comprador de CDs ha cambiado radicalmente. Lejos de ser un hábito exclusivo de audiofilos veteranos, el resurgimiento está protagonizado por la Generación Z y los Millennials.

Objeto de colección y merchandising

Una de las revelaciones más impactantes expuestas por Luminate es que cerca del 50% de los jóvenes que compran el CD ni siquiera tienen dónde reproducirlo. El disco se adquiere como un objeto de merchandising tangible, una pieza de coleccionismo aesthetic o un acto directo de apoyo económico a sus creadores.

Fatiga digital

El consumidor joven pasa más de ocho horas diarias frente a pantallas. El CD ofrece un ritual de "desconexión digital" sin notificaciones, algoritmos de recomendación ni interrupciones. Se trata de volver a una experiencia auditiva intencionada de principio a fin.

Alternativa accesible frente al vinilo

Ante la escalada de precios del vinilo -alimentada por la escasez de plantas de prensado y la inflación-, el CD se erige como una opción más económica, duradera y más fácil de transportar. Para quien quiere poseer físicamente un álbum sin entrar en el ritual, el precio y el espacio que exige una colección de discos de vinilos, el CD ofrece una puerta de entrada más sencilla. Una novedad musical en disco de acetato puede costar entre 25 y 45 euros. La misma novedad en CD por lo general tiene un precio entre 15 y 23 euros.

Calidad de sonido pura

Cuando el CD llegó al mercado en los años 80 se presentó como la modernización definitiva de la música doméstica. Esa baza histórica continúa intacta. Frente a la compresión del audio en streaming (como los archivos MP3 o AAC estándar de las plataformas), el disco compacto ofrece un estándar de calidad PCM sin pérdidas de 16 bits/44.1 kHz, proporcionando la máxima fidelidad sonora en un reproductor adecuado sin depender de conexión a red. Además, sin los chasquidos o el desgaste natural del vinilo.

El streaming mantiene el dominio absoluto

A pesar de este entusiasmo por el CD y la nostalgia física, el panorama global de la industria no deja espacio a dudas: el streaming sigue siendo el rey indiscutible.

Tanto en los datos de Luminate como en el mercado español, las plataformas de audio en flujo representan más del 85-88% de todos los ingresos de la industria musical. El CD está creciendo, sí, pero todavía está muy lejos de recuperar el protagonismo que tuvo. Los billones de reproducciones digitales son los que sostienen la estructura económica del negocio. El regreso del Compact Disc no compite para desbancar a Spotify o Apple Music, ni siquiera al vinilo, sino que actúa como el complemento emocional definitivo para que los superfans posean un pedazo tangible de la música que aman.