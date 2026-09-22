El presidente de RTVE propondrá que España siga sin participar en Eurovisión

Así lo ha avanzado el presidente de RTVE en su comparecencia periódica ante la comisión de control parlamentario

José Pablo López va a proponer al Consejo mantener la suspensión de la participación de RTVE en el festival

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El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado que va a proponer al Consejo de Administración de RTVE que se mantenga la suspensión de la participación en Eurovisión para la próxima edición de 2027.

Así lo ha avanzado el presidente de RTVE en su comparecencia periódica ante la comisión de control parlamentario de la Corporación, en la que ha sido preguntado por Francisco Sierra de Sumar, por las respuestas de la UER ante el genocidio del pueblo palestino.

Neutralidad del festival

José Pablo López ha recordado que durante todo este año RTVE ha liderado, junto a otros grandes operadores públicos europeos, una exigencia de regeneración ética dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

También que ha presionado "con firmeza" para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival.

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No obstante, ha dicho que no hay que maquillar la realidad con eufemismos porque es consciente de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta "profundamente doloroso" que, a pesar de todo, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.

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Por ello, ha considerado que no se puede hace "una evaluación complaciente" porque aunque constata que hay avances técnicos, también ha apuntado que hay "una evidente asignatura pendiente en el terreno ético".

De ahí, que haya anunciado que va a proponer al Consejo mantener la suspensión de la participación de RTVE en el festival.