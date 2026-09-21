Marlaska anuncia un refuerzo en las fronteras de Ceuta y Melilla ante la previsión de nuevas entradas

Varios miles de migrantes continúan viviendo en las calles de Ceuta

Ceuta, una olla de presión con vecinos que ya no pueden más, un mes después de la entrada masiva de migrantes: "Esto se va a llenar más"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha anunciado en una rueda de prensa que se van a reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla ante la previsión de nuevos asaltos el miércoles, día en el que se celebrarán las elecciones legislativas en Marruecos.

Además desplegar "un dispositivo importante de información, inteligencia y rastreo de fuentes para evaluar las alertas", Grande-Marlaska ha anunciado que nuevos agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil reforzarán la frontera de Ceuta y Melilla y que tienen "una evaluación continuada de la información para ver el estado de esa amenaza".

El Gobierno incrementará los recursos en Ceuta

En relación a la situación actual en Ceuta, el ministro del Interior ha indicado que todavía hay entre 3.000 y 5.000 migrantes viviendo en la calle. Ha señalado que por el momento se ha identificado a 2.500 personas mayores de edad y a unos 1.700 menores de los que entraron en la ciudad a finales de julio. Marlaska ha reconocido que existe una gran "complejidad" en las valoraciones al tratarse de "una crisis tan extraordinaria que nunca se había visualizado como posible". Para realizar las funciones de triaje trabajan 78 agentes de la Policia Nacional y otros 11 de la Oficina de Asilo y Refugio.

Por otra parte, el Gobierno continúa trabajando en otras "otras posibilidades para lograr otros recursos complementarios" ha mencionado Marlaska. El objetivo, según ha señalado es ampliar las plazas para la acogida de migrantes de las 6.000 que hay actualmente habilitadas a 9.000 o 10.000.

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"Una crisis tan extraordinaria que nunca se había visualizado como posible"

En relación a las próximas medidas del Gobierno, Marlaska ha subrayado que "inmensa mayoría" de los marroquíes que entraron en Ceuta irregularmente serán devueltos a su país y que solo se quedarán "los que tengan derecho a permanecer por la protección internacional", incidiendo en que estos últimos son una minoría. También ha destacado que la colaboración de Marruecos ha sido fundamental y que "sin esa colaboración no hubiera sido posible que más del 90 por ciento de los que entraron regresaran en 24 o 48 horas".

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"El que no tenga derecho no se quedará y tampoco irá a la península", ha abundado el ministro, que ha indicado que de hecho hay marroquíes que ya están desistiendo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de pedir protección internacional.

Sobre los plazos de los trámites de asilo, Grande-Marlaska ha mencionado que se está cumpliendo con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que da un plazo máximo de doce semanas para las devoluciones de inmigrantes de las cuales seis se reservan para los trámites administrativos y seis para los judiciales.

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Finalmente, respecto a la inseguridad ciudadana en Ceuta, ha explicado que su objetivo es regresar a las cifras del 30 de julio cuando la ratio de criminalidad en la ciudad era 7 puntos por debajo de la media nacional y 13 puntos inferior al 7 de julio de 2018. Ha considerado "absolutamente hipócrita hablar de seguridad por parte de algunos cuando antes se distraían medios", en alusión a los gobiernos del PP.