Insiste en que hay una "persecución judicial" y reprocha que vuelva a hacer coincidir el auto con un viaje internacional de Sánchez

El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora

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El Gobierno ha "condenado" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio por varios delitos a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideran "injusta", "arbitraria" y parte de una "persecución" y espera que el jurado popular encargado de tomar la decisión, impartirá justicia.

Para el Ejecutivo durante la instrucción del caso ha quedado "clara y demostrada" su inocencia y por tanto se muestran convencidos de que también quedará probada durante el juicio. "Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia", señalan fuentes de Moncloa.

En la misma línea reprochan que Peinado ha llevado a cabo "una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez" por el único motivo, dicen, de ser la mujer de Sánchez. Las citadas fuentes reprochan también que se haga pública esta decisión antes de ser notificada a las partes y ven "incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización" que ,dicen, ha marcado esta investigación.

Sánchez llega a Nueva York

Además ven "intolerable" que se notifique este auto judicial "una vez más" coincidiendo con un viaje internacional del jefe del Ejecutivo, que se encuentra ya en Nueva York para participar desde este lunes por la noche en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Nueva York con motivo del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y con una agenda con protagonismo de la crisis migratoria de Ceuta, el modelo económico español y los retos de la Inteligencia Artificial

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El Airbus A310 en el que viajó junto al resto de su delegación desde Madrid, aterrizó, de acuerdo con lo previsto, en el aeropuerto de Nueva York después de que, por problemas de tráfico aéreo, llegara a barajarse la posibilidad de que tuviera que hacerlo en Boston.

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Sánchez participa por novena vez en la apertura de un periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y será la última de su actual mandato porque para el siguiente ya se habrán celebrado elecciones generales en España. En sus reuniones e intervenciones, según fuentes del Gobierno español, reivindicará las políticas que ha impulsado y, de forma especial, en tres ámbitos, el económico, el migratorio y el relativo a la IA.