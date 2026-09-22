El procedimiento pretende conseguir que el sistema inmunitario del paciente acepte el órgano como propio y reduzca la necesidad de medicamentos inmunosupresores

Nuevo récord histórico de trasplantes en España: 39 donantes en 48 horas salvan la vida de 75 pacientes

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MadridEl Hospital La Paz de Madrid ha conseguido un importante avance médico que promete revolucionar a la comunidad sanitaria. Un grupo de profesionales compuesto por el equipo del oncólogo Antonio Pérez Martínez y del cirujano Francisco Hernández-Oliveros en el Hospital Universitario de La Paz, que colideran el proyecto OneTrasplant4Life, han conseguido que los pacientes con trasplantes no tengan que tomar medicación de por vida.

Una técnica que consiste en utilizar células del donante para que el sistema inmunitario del receptor tolere mejor el órgano trasplantado, reduciendo así la necesidad de tomar inmunosupresores para evitar el rechazo. El equipo de médicos del hospital madrileño ha conseguido que el sistema inmunitario del paciente receptor admita los órganos como propios. Por su parte, la Organización Nacional de Trasplantes cree que esta fórmula podría eliminar la inmunosupresión y, como consecuencia, cambiar "radicalmente" la vida de los pacientes.

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El caso de Nora y Yassine

De momento, ya lo han conseguido en dos pacientes, Nora y Yassine que cuando iniciaron el ensayo con el equipo médico tenían 49 y 15 años y, ahora, ya tienen 55 y 21 años. Estos dos pacientes llevan seis años con sus órganos trasplantados y sin sufrir rechazo, gracias a esta técnica tan compleja como esperanzadora.

En 2020, la situación de Yassine y Nora era crítica. Los dos habían pasado por varios trasplantes y sus cuerpos habían rechazado los órganos recibidos. Yassine tenía 15 años y se enfrentaba a su tercer trasplante multivisceral después de que los dos anteriores fracasaran. Nora, con 49 años, había perdido ya tres riñones trasplantados y las alternativas médicas comenzaban a agotarse.

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El caso de Yassine fue especialmente complejo. El joven sufría una enfermedad intestinal que le impedía absorber correctamente los nutrientes. Además, había desarrollado problemas hepáticos. Después de dos trasplantes multiviscerales rechazados, necesitaba un nuevo órgano.

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Su situación llevó al equipo médico a solicitar autorización para utilizar la nueva técnica. El procedimiento permitió realizar un tercer trasplante de estómago, intestino, páncreas, riñón e hígado, según detalla 'elDiario.es'. Más de seis años después, el joven lleva una vida normal y solo necesita una dosis mínima de un medicamento inmunosupresor.

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El caso de Nora también estaba marcado por los rechazos. Durante aproximadamente dos décadas recibió tres trasplantes de riñón. Finalmente, los médicos le propusieron utilizar un riñón de uno de sus hermanos y aplicar la nueva estrategia. La intervención se realizó en 2021 y, más de cinco años después, el riñón continúa funcionando correctamente. En su caso tampoco se han producido episodios de rechazo ni complicaciones virales importantes.

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La explicación del jefe de trasplantes de Nefrología del Hospital de La Paz

Carlos Jiménez, jefe de trasplantes de Nefrología del Hospital de La Paz, ha explicado que el caso de Nora era complicado porque tenía un alto nivel de anticuerpos (del 89%). Dicho nivel de anticuerpos se había producido debido a las múltiples transfusiones que recibió de niña, lo que multiplicaba el riesgo de rechazo incluso si el riñón es de un hermano con 100% de compatibilidad, explican desde 'elDiario.es'.

“En ella no se han dado las condiciones para retirar toda la inmunosupresión, pero realmente recibe muy pocas (un fármaco de tres)”, explica el nefrólogo de Nora.

“Si no hubiera recibido células progenitoras del hermano mediante esta técnica, lo más probable es que estuviera ahora con dos o tres fármacos inmunosupresores”, detalla el jefe de trasplantes de Nefrología.

¿En qué consiste la técnica desarrollada por el equipo médico?

Seis años después, sus vidas han cambiado. Ambos se encuentran bien y mantienen órganos trasplantados que funcionan correctamente gracias a la técnica experimental.

Los dos pacientes fueron los primeros receptores tratados con este procedimiento, basado en lo que los especialistas denominan un “doble injerto”. La técnica consiste en obtener no solo el órgano que va a ser trasplantado, sino también células madre procedentes de la médula ósea o de la sangre del donante. Estas células son sometidas posteriormente a un proceso de depuración en el laboratorio.

El objetivo es preparar un tratamiento celular personalizado que se administra al receptor durante los meses posteriores al trasplante. Las células actúan como una especie de “pasaporte inmunitario” que ayuda al organismo a reconocer el nuevo órgano y evitar que sus defensas lo ataquen.

“El mismo donante te da la solución al problema del rechazo”, explica Hernández-Oliveros. En definitiva y como explica el equipo médico, el objetivo de la investigación en conseguir que convivan el sistema inmunitario del receptor y el procedente del donante, de manera que el nuevo órgano sea tolerado por el organismo.

Los investigadores consideran que los dos primeros casos son una señal prometedora, pero insisten en que todavía es necesario comprobar la seguridad y eficacia del procedimiento en un número mayor de pacientes.

Un avance especialmente relevante en pacientes pediátricos

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), considera que, si los resultados se confirman en futuros estudios, la técnica podría modificar de manera importante la vida de las personas trasplantadas. Los resultados de los dos primeros casos han sido publicados en la revista Communications Medicine.

Para la ONT, el avance resulta especialmente relevante en pacientes pediátricos, ya que reducir la exposición a inmunosupresores durante décadas podría disminuir las complicaciones y la necesidad de nuevos trasplantes.