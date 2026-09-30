¿Sabías que 'Los Goonies' y 'Regreso al Futuro' suceden exactamente el mismo día del mismo año?

Al mismo tiempo que Marty McFly ponía en marcha el DeLorean un grupo de chavales de Oregón se adentraba en una cueva en busca del tesoro del pirata Willy el Tuerto

Por qué Los Goonies sigue siendo la aventura más querida para toda una generación

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El 26 de octubre de 1985 es una de esas fechas que se quedó grabada en la memoria de la generación que creció con 'Regreso al futuro'. Ese día Marty McFly puso en marcha el DeLorean de Doc Brown y viajó accidentalmente hasta 1955, desencadenado una de las aventuras más disfrutables de los años 80. Pero lo que no tanta gente sabe es que exactamente el mismo día que aquel adolescente de Hill Valley descubría los secretos de los viajes temporales un grupo de chavales de Oregón se adentraba en una cueva en busca del tesoro del pirata Willy el Tuerto.

A ver, nunca ha habido confirmación oficial, pero existe una teoría de los aficionados bastante fundamentada que sostiene que 'Regreso al futuro' y 'Los Goonies', dos de las películas más recordadas de 1985, transcurren durante la misma jornada del mismo año, con sus protagonistas viviendo aventuras extraordinarias a cientos de kilómetros de distancia. La hipótesis, rescatada por el perfil de Instagram de El Universo, se apoya en calendarios, periódicos y algunos diálogos aparentemente inocentes.

La fecha clara e irrebatible es la que aparece en la propia cronología del DeLorean de 'Regreso al futuro' y que constituye uno de los datos más reconocibles de la película. El 26 de octubre de 1985 es el día en que Marty McFly acude al centro comercial Twin Pines Mall para encontrarse con Doc Brown y presenciar la primera prueba pública de su máquina del tiempo. Tras el accidente que lo transporta a 1955, el joven deberá encontrar la manera de regresar a su época.

Las pistas escondidas

Pero para demostrar que la odisea de Marty intentando regresar a casa transcurre al mismo tiempo que la de Mikey, Brand, Data, Gordi, Bocazas, Andy, Stef y Sloth hay que aplicar ciertas habilidades detectivescas. A diferencia de la película de Zemeckis, 'Los Goonies' no muestra de manera tan evidente una fecha concreta para su aventura, pero sí que hay varias pistas que permiten reconstruir el calendario.

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La primera aparece al comienzo de la película, cuando Bocazas se encuentra con sus amigos y protesta al verlos todavía tumbados. Su comentario sobre el sábado deja claro que la pandilla disfruta de un día sin colegio. Además, les recuerda que están ante su último fin de semana juntos. La segunda pista se encuentra en el calendario que aparece en la casa de los Walsh, justo al lado de donde Brand está haciendo ejercicio. El mes señalado es octubre de 1985.

El detalle que redondea la teoría está en la prensa. Durante la investigación sobre la fuga de la familia Fratelli, los chicos consultan un periódico que lleva impresa la fecha del 24 de octubre de 1985. Aquel día fue jueves. Si la aventura sucede un sábado posterior a la publicación de la noticia, el siguiente sábado de octubre de 1985 sería el día 26. Marty McFly y los Goonies habrían compartido jornada sin saberlo.

El mundo de Spielberg

Dejando aparte tan singular conexión, hay que recordar que las dos películas pertenecen a una etapa especialmente reconocible del cine producido por Steven Spielberg, cuando la aventura juvenil ocupaba un lugar destacado en la cultura popular. Además, sus protagonistas son adolescentes que se enfrentan a circunstancias extraordinarias mientras intentan preservar aquello que consideran importante. También comparten una sensibilidad cinematográfica muy característica, con personajes excéntricos, humor, persecuciones, peligros y una combinación de fantasía y cotidianeidad que contribuyó a convertirlas en dos de los mayores referentes de los años 80.