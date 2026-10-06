Sale a la luz el disco que Led Zeppelin intentó borrar de la historia

Aparece un vinilo de 7" del single 'Whole Lotta Love' que la banda ordenó que se retirara en el Reino Unido y se destruyera

Clásicos del rock que todo el mundo ama pero sus autores odian

Compartir







Una pequeña pieza de vinilo de siete pulgadas ha permanecido escondida durante décadas entre los discos de un antiguo DJ británico. Y no se trata de una rareza cualquiera. Hablamos de un disco que Led Zeppelin intentó borrar de la historia. La banda no quiso que se publicara en Reino Unido cuando ya estaba listo para enviar a tiendas y su manager ordenó destruir las copias que ya habían sido prensadas. Sin embargo, una de ellas acaba de reaparecer ante las cámaras de Antiques Roadshow, el popular programa de la BBC dedicado a descubrir el valor de objetos aparentemente corrientes.

El hallazgo tuvo lugar durante la grabación de la edición rodada en el castillo de Caerphilly, en Gales. El programa, emitido el 4 de octubre de 2026, es una pequeña muestra de por qué el coleccionismo musical sigue teniendo algo de arqueología. El protagonista fue un sencillo de 'Whole Lotta Love', la canción que abría el álbum 'Led Zeppelin II', acompañada en la cara B por 'Living Loving Maid (She's Just a Woman)'.

La guerra contra los singles

En1969 Led Zeppelin estaba pasando de ser una nueva banda británica a convertirse en uno de los grandes nombres del rock. Una de las normas que se habían autoimpuesto era no publicar sus canciones como sencillos independientes cuando formaban parte de un álbum. La idea tenía tanto una dimensión artística como comercial. Para Jimmy Page y sus compañeros, las canciones debían escucharse dentro del conjunto concebido para un LP, no extraerse de él para venderlas por separado.

Esta política de la banda era particularmente firme en el Reino Unido, pero en otros mercados la situación era diferente. Atlantic Records publicó 'Whole Lotta Love' como single en varios países, y en EEUU la canción se convirtió en el mayor éxito de Led Zeppelin hasta entonces, alcanzando el número 4 del Billboard Hot 100.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El éxito internacional debió de parecer a Atlantic una razón suficientemente buena para intentar hacer lo mismo en casa. La compañía llegó a prensar una pequeña tirada británica de 'Whole Lotta Love', algunas fuentes hablan de 500 copias, pero el problema era que la banda no había autorizado aquel lanzamiento.

Peter Grant, el célebre y temido mánager de Led Zeppelin, intervino y ordenó retirar las copias. Según la historia recogida por especialistas y medios musicales, el lote debía ser destruido. Algunas unidades, sin embargo, ya habían escapado del circuito de distribución y no regresaron a Atlantic. Ahí comenzó la leyenda del 'single prohibido' de la banda.

A una discoteca por casualidad

La pieza que acaba de aparecer en Antiques Roadshow tiene además una historia particularmente británica. Su propietario explicó ante las cámaras que a comienzos de los años 70 estaba buscando discos para poner en una discoteca que acababa de iniciar. En una tienda de discos, un representante sacó varios ejemplares de su bolsa y le regaló un par. Uno de ellos era aquel 'Whole Lotta Love'.

El hombre lo conservó durante unos 55 años. Llegó incluso a pincharlo unas ocho o diez veces en sus sesiones de DJ, aunque el público no parecía compartir su entusiasmo y dejó de ponerlo. Lo curioso es que el tipo no ha sido consciente durante buena parte de todo este tiempo de que guardaba una pieza tan poco habitual.

Cuando llevó el disco a Antiques Roadshow, el especialista Marc Allum identificó rápidamente la rareza. Explicó que aquel single nunca había sido oficialmente publicado en Reino Unido y que, por tanto, era un objeto que "no debería realmente existir". El ejemplar no estaba en estado perfecto. Tenía una marca de dedo y algunos arañazos leves, señales coherentes con el relato de su antiguo propietario, que efectivamente lo utilizó en sus sesiones.

Allum calculó durante el programa que el sencillo podría alcanzar aproximadamente las 1.000 libras (unos 1.170 euros) en una subasta, aunque otras estimaciones elevan su valor hasta las 2.000 libras si las condiciones de conservación son especialmente buenas. Su propietario, en cualquier caso, no parece tener intención de desprenderse de él y asegura que probablemente se lo entregará algún día a sus hijas. Eso sí, no piensa volver a reproducirlo porque hacerlo podría reducir su valor.