El concierto, que tendrá lugar el 14 de octubre, propondrá un diálogo directo con la sala Contracultura material, con música en directo e imágenes de la escena que transformó la cultura española

Ana Curra, reina punk de la Movida: “Intenté superar la muerte de mi novio anestesiándome con heroína”

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Pocos personajes simbolizan mejor aquella explosión creativa que se agrupó bajo el nombre de Movida madrileña que Ana Curra. Por ello se antoja como el nombre ideal para inaugurar el programa de música del Museo Reina Sofía que propone, a través de una serie de conciertos, establecer un diálogo con la nueva presentación de sus fondos en Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente.

Su concierto, previsto para el próximo 14 de octubre en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel y concebido expresamente para el museo, pondrá en diálogo el punk, la memoria de la Movida y las imágenes de una generación que convirtió la cultura popular en una forma de libertad. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

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Su actuación formará parte de 'Los vicios modernos', la primera parte de este programa musical. El título procede de una obra de Ceesepe, 'Vicios modernos', una elección que ya apunta hacia la idea que vertebra el proyecto. La música popular no aparece como un apéndice de la historia del arte, sino como una de las fuerzas que contribuyeron a transformar la sensibilidad española durante la Transición y los primeros años de la democracia.

La nueva presentación de la colección del Reina Sofía ocupa íntegramente la cuarta planta del edificio Sabatini, más de 3.000 metros cuadrados en los que el museo ha reunido 403 obras de 224 artistas para construir una historia del arte de los últimos cincuenta años desde España. El recorrido arranca en los años setenta y llega hasta el presente, pero no sigue una cronología convencional.

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La sala donde cabe toda una época

En ese gran relato, la sala 2, Contracultura material, funciona casi como una cápsula de aquella España que descubría nuevas maneras de vestir, bailar, dibujar, fotografiar, relacionarse y ocupar la calle. Pero no es una sala dedicada exclusivamente a la Movida, porque el fenómeno tiene raíces más amplias y complejas. El propio museo sitúa sus antecedentes en las contraculturas que proliferaron durante los años 70, desde el cómic y la ilustración hasta las performances callejeras, y subraya cómo aquellas prácticas dieron visibilidad a subjetividades que habían permanecido ocultas durante el franquismo.

Lo popular, la calle y el baile adquieren aquí categoría de materia cultural. La música convive con la pintura, el vídeo, la fotografía, la moda, las joyas, el mobiliario, los carteles y otras formas de creación que desbordaban los lugares tradicionales del arte.

Entre las piezas destaca 'Asunción Gloriosa', de Ocaña, realizada entre 1981 y 1982, una obra fundamental para entender el carácter performativo, festivo y queer de la cultura underground española. También están los tableros pintados por Ceesepe para el bar La Vaquería de la calle Libertad, que conservan incluso las cicatrices de un tiroteo. Hay portadas de discos, vídeos musicales y piezas relacionadas con aquel ecosistema creativo. El museo menciona asimismo las joyas diseñadas por Chus Burés para películas de Pedro Almodóvar.

Ese carácter híbrido hace que la presencia de Ana Curra resulte tan pertinente. Nacida en San Lorenzo de El Escorial en 1958, comenzó su trayectoria vinculada a la primera formación de Alaska y los Pegamoides. Después formaría parte de Parálisis Permanente y de Los Seres Vacíos, además de desarrollar una carrera en solitario. Pero reducirla a la etiqueta de musa punk sería quedarse muy corto.

Pianista y compositora con formación musical, terminó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de una cultura que desafiaba las categorías establecidas. Su trayectoria pasó por el punk, la electrónica, el rock y distintas colaboraciones, siempre con una relación muy particular entre música, imagen y actitud.

Parálisis Permanente vuelve desde el presente

En enero de 2026 publicó 'La última cena de Parálisis Permanente', un disco en el que revisita 13 canciones de la banda que formó junto a Eduardo Benavente junto a músicos de una generación muy posterior, de Los Chivatos, Bala, Nueve Desconocidos, La Plata, Hofe, La Élite, Buenos Vampiros, Viuda, VVV/Trippin'You, Camellos, Biznaga y Sistema de Entretenimiento. El proyecto, presentado como Ana Curra y los 13 Apóstoles, buscaba precisamente evitar la reconstrucción arqueológica. Algunos de esos músicos estarán ahora junto a Curra en el escenario del Reina Sofía.

La propuesta añade una capa más. La música estará acompañada por material audiovisual y fotográfico de Miguel Trillo y Alberto García-Alix, dos fotógrafos fundamentales para entender cómo se construyó la imagen de aquella escena. El primero fotografió durante décadas a jóvenes en calles, conciertos y espacios de ocio, convirtiendo las subculturas urbanas en uno de los grandes temas de su trabajo. Y el segundo construyó una obra inseparable de determinados ambientes de la contracultura madrileña y fue uno de los fotógrafos más estrechamente vinculados a la figura de Curra.

El ciclo musical continuará el 10 de diciembre con Plena Pausa, proyecto de J, de Los Planetas, sobre material fílmico de Iván Zulueta, en colaboración con Filmoteca Española, y tendrá continuidad durante 2027.