Celia Molina Oviedo, 23 OCT 2026 - 16:06h.

Antes de la gala de los Premios Princesa de Asturias, Leonor se ha reunido con los ganadores de los Premios de Fin de Carrera 2025

El debut de Leonor en solitario en los Princesa de Asturias 2026: de las sonrisas con Patti Smith a la expectación con Messi

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Este viernes, 23 de octubre, la princesa Leonor ha debutado en solitario en la tradicional recepción previa a los Premios Princesa de Asturias que se celebrarán esta misma tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo, recibiendo, sin la compañía de sus padres, Felipe y Letizia, a los premiados con los galardones que llevan su nombre.

Con un elegante traje de chaqueta rosa, Leonor ha protagonizado la audiencia con los galardonados en esta edición en el salón Covadonga del Hotel Reconquista, entre los que destacan nombres como el del futbolista Leo Messi, la compositora Patti Smith, el escritor británico Julian Barnes o la astronauta estadounidense Christina Koch.

La presencia en España de uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo ha levantado una alta expectación por esta gala, si bien, la directora de la Fundación Princesa de Asturias ya avisó de que Messi no hablará durante el acto y que, probablemente, deba marcharse mucho antes que los demás invitados para cumplir con su agenda de mañana sábado con el Inter de Miami.

"¿Qué hacéis para que os vaya tan bien en la universidad?"

A la espera de que comience el acto oficial, Leonor, junto a su hermana Sofía, ha saludado a los estudiantes de la Universidad de Oviedo que han recibido los Premios de Fin de Carrera 2025. Algunos de ellos están haciendo una tesis tras la carrera de Filología, Clásica y Románica, otras una residencia como matronas y otros estudian Gestión de Empresas, a la espera de presentarse a una oposición.

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"Yo acabo de iniciar mi vida universitaria"

Al principio de la distendida charla, le han preguntado a Leonor cómo va la vida universitaria, pues ella empezó un Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Getafe, Madrid el pasado mes de septiembre. Ella, con bueno humor, ha contestado: "Más sabréis vosotros de la vida universitaria que yo, que estoy en los inicios" y después les ha preguntado a los galardonados qué han hecho para que les haya ido tan bien en sus carreras. "No dormimos", le han contestado, también en broma.

"Pues encantada de conoceros. Enhorabuena a todos, por el premio y por el esfuerzo y ánimo con lo que os queda", se ha despedido Leonor, dispuesta a afrontar la gala que comenzará a las 18:30 de la tarde.

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En cuanto a los looks que las hermanas han elegido para este día, Leonor ha estrenado un romántico traje sastre en color salmón compuesto por blazer estructurada con cierre cruzado, solapas clásicas y bolsillos frontales vistos, y pantalón recto de corte fluido, junto a una camisa en el mismo tono, y unos zapatos de tacón en color beige, según informa la agencia Europa Press.

Mientras, la Infanta Sofía, también ha escogido un dos piezas en clave ejecutiva de estreno, de confección muy similar al de su hermana pero, en su caso, en uno de los colores de la temporada, el burgundy. Un tono llamativo y muy favorecedor que también ha elegido para el top de escote recto, completando su elección con unos salones de tacón cuadrado en beige como los de la Princesa de Asturias.